США збирають дані про мігрантів, щоб позбавити їх житла та роботи – WP

Підрозділи Doge виселяють мігрантів, аби вони не змогли користуватися державними програмами

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа, які працюють із Департаментом ефективності уряду США (Doge), домагаються від федеральних агентств інформації про місце роботи, навчання та проживання їхніх співробітників. Про це повідомила газета The Washington Post, пише «Главком».

За даними видання, адміністрація Трампа використовує персональні дані, зазвичай захищені законом, щоб виявляти нелегальних мігрантів. Метою подібних заходів найчастіше стає позбавлення цих людей житла та працевлаштування, стверджує газета.

Зокрема, чиновники Міністерства житлового будівництва та міського розвитку США розробляють норму, яка заборонить проживання у державному житлі родинам із змішаним імміграційним статусом, де одні члени родини перебувають у країні легально, а інші – ні.

Підрозділи Doge також домагаються виселення таких сімей, що вже проживають, і хочуть гарантувати, що нелегальні мігранти не зможуть користуватися державними програмами, навіть якщо вони живуть з громадянами США або законними резидентами.

Раніше адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.