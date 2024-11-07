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ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
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Від Каспійська до найближчих міст України – понад одна тисяча кілометрів

6 листопада українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, які російські ракетні кораблі та корвети у Каспійську республіки Дагестан могли пошкодити українські безпілотники 6 листопада. Як повідомляє ISW, 6 листопада українські війська вперше завдали удару по російській військово-морській базі в Каспійську в республіці Дагестан, пошкодивши кілька ракетних кораблів Каспійської флотилії Росії.

Зазначається, що 6 листопада українські ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що українські безпілотники завдали удару по військово-морській базі в Каспійську, пошкодивши татарстанський та дагестанський фрегати класу «Гепард» (проєкт 11661) та, можливо, пошкодивши декілька корветів класу «Буян» (проєкт 21631).

Аналітики порталу The War Zone зазначають, що хоча дані про ймовірне ураження принаймні одного з російських кораблів є суперечливими, ця атака «є значущою у кількох аспектах».

Вони наголошують, що цей порт є не лише прихистком для російської Каспійської флотилії, декількох військових підрозділів Збройних сил РФ, але й розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для доставки зброї Москві.

«Іран використовує Каспійське море та його порти для доставки ракет та іншої зброї до РФ значною мірою саме тому, що цей маршрут вважався безпечним від українських атак. Окрім того, це (перший удар України по Каспійську) знаменує новий (етап) націлювання на об'єкти Військово-морських сил РФ», – зазначають аналітики The War Zone.

Аналітики зазначають, що з червня РФ почала запускати крилаті ракети «Калібр» з Азовського моря замість Чорного, оскільки запускати їх із західної частини Чорного моря стало небезпечніше після неодноразових ударів українських ракет, повітряних та морських безпілотників.

The War Zone водночас констатує, що цей удар по Каспійську став лише черговою новою атакою українських БПЛА по далеких російських цілях.

«Враховуючи важливість Каспійського моря для військових зусиль Москви, ударів, ймовірно, буде більше», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада безпілотник атакував російську нафтобазу у Ставропольському краї. Про це повідомив глава регіону Володимир Владимиров. За словами губернатора, дрон нібито «впав» на територію на територію нафтосховища. Чиновник зазначив, що постраждалих внаслідок інциденту немає, а на місці вже працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, у столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.

Ввечері 27 жовтня БпЛА атакували спиртовий завод у Воронезькій області. Внаслідок атаки безпілотників знову був уражений спиртзавод «Етанол спирт», розташований у Новохоперську. Підприємство перед тим вже ставало об'єктом дронових ударів цього місяця.

До слова, кількома днями раніше безпілотники атакували спиртові заводи на території країни-агресора. Ці підприємства виробляють не лише спирт.

Теги: завод безпілотник спирт Дагестан відео росія війна

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