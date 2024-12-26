Азербайджан заявив, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета

Неважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, літаку було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані

Повідомляється, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів

Причиною катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» в Актау в середу, 25 грудня, стала російська ракета «земля-повітря». Про це Euronews підтвердили джерела в уряді Азербайджану.

За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час роботи безпілотника над Грозним. Уламки вразили пасажирів і екіпаж, коли ракета вибухнула у повітрі поруч із літаком.

Урядові джерела повідомили Euronews, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, і йому було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Згідно з даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всій траєкторії польоту над морем.

Як повідомляє бакинське міжнародне видання AnewZ з посиланням на джерела в азербайджанському уряді, ракета була випущена із ЗРК «Панцир-С».

За даними російських джерел, під час проходження рейсу «Азербайджанських авіаліній» над територією Чечні російські сили ППО активно намагалися збити українські БПЛА.

Голова Ради безпеки Чеченської Республіки Хамзат Кадиров підтвердив, що в середу вранці на Грозний були зафіксовані безпілотники, жертв та руйнувань немає.

Euronews наголошує, якщо попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за десятиліття, коли російські сили знищують комерційний літак після катастрофи MH17 в Україні. Цього разу серед постраждалих як громадяни Росії, так і сусідніх країн. Очікується, що подальше розслідування катастрофи в середу розкриє обставини запуску ракети, відсутність дозволу на посадку в сусідньому аеропорту в Росії та вказівку перетнути море з пошкодженим літаком.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

На місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».