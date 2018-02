Ілон Маск знайшов жартівливе рішення для проблем із митницею

«Вогнемети» Маска зустрічаються з певними труднощами на кордоні США

Ілон Маск, гендиректор компаній SpaceX і Tesla, знайшов жартівливе рішення для потенційних проблем із митницею, які можуть виникнути під час перевезення його нових «вогнеметів».

Він вирішив перейменувати свої «вогнемети» в «не вогнемети». Про це бізнесмен написав у своєму Twitter.

Він пояснив цей крок тим, що при відправці товарів покупцям виникають труднощі з митними службами.

«Судячи з усього, на деяких митницях кажуть, що вони не пропустять нічого, що називається "вогнемет". Щоб вирішити цю проблему, ми перейменовуємо його в "не вогнемет"», - написав Маск.

У наступному твіті він додав: «Або в "пристрій підвищення температури"».

Apparently, some customs agencies are saying they won’t allow shipment of anything called a “Flamethrower”. To solve this, we are renaming it “Not a Flamethrower”.