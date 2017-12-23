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    Ілон Маск знайшов жартівливе рішення для проблем із митницею

    «Вогнемети» Маска зустрічаються з певними труднощами на кордоні США
    Ілон Маск, гендиректор компаній SpaceX і Tesla, знайшов жартівливе рішення для потенційних проблем із митницею, які можуть виникнути під час перевезення його нових «вогнеметів». Він вирішив перейменувати свої «вогнемети» в «не вогнемети». Про це бізнесмен написав у своєму Twitter. Він пояснив цей крок тим, що
    • Сьогодні, 11:03
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    «Вогнемети» Маска зустрічаються з певними труднощами на кордоні США

    Ілон Маск, гендиректор компаній SpaceX і Tesla, знайшов жартівливе рішення для потенційних проблем із митницею, які можуть виникнути під час перевезення його нових «вогнеметів».

    Він вирішив перейменувати свої «вогнемети» в «не вогнемети». Про це бізнесмен написав у своєму Twitter.

    Він пояснив цей крок тим, що при відправці товарів покупцям виникають труднощі з митними службами.

    «Судячи з усього, на деяких митницях кажуть, що вони не пропустять нічого, що називається "вогнемет". Щоб вирішити цю проблему, ми перейменовуємо його в "не вогнемет"», - написав Маск.

    У наступному твіті він додав: «Або в "пристрій підвищення температури"».

    Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розпродав свої вогнемети за кілька днів.

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