Ілон Маск знайшов жартівливе рішення для проблем із митницею
- Сьогодні, 11:03
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Реклама «вогнемета» Ілона Маска з виправленням «не вогнемет»
«Вогнемети» Маска зустрічаються з певними труднощами на кордоні США
Ілон Маск, гендиректор компаній SpaceX і Tesla, знайшов жартівливе рішення для потенційних проблем із митницею, які можуть виникнути під час перевезення його нових «вогнеметів».
Він вирішив перейменувати свої «вогнемети» в «не вогнемети». Про це бізнесмен написав у своєму Twitter.
Він пояснив цей крок тим, що при відправці товарів покупцям виникають труднощі з митними службами.
«Судячи з усього, на деяких митницях кажуть, що вони не пропустять нічого, що називається "вогнемет". Щоб вирішити цю проблему, ми перейменовуємо його в "не вогнемет"», - написав Маск.
У наступному твіті він додав: «Або в "пристрій підвищення температури"».
Apparently, some customs agencies are saying they won’t allow shipment of anything called a “Flamethrower”. To solve this, we are renaming it “Not a Flamethrower”.— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2018
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск розпродав свої вогнемети за кілька днів.