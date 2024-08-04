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Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна
Україна отримає найсучасніші протирадіолокаційні ракети
фото: Повітряні сили США

Для винищувачів F-16 Україна отримуватиме три види ракет

Україна отримає ракети для винищувачів F-16, які зможуть знищувати російські носії керованих авіаційних бомб. Про це розповів майор запасу Національної гвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі «Еспресо».

Він зазначив, що Україна від країн Заходу буде отримувати для винищувачів F-16 три види ракет.

«Перші – сучасні ракети «повітря-повітря», які мають дальність до 180 км. Вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема, той, що несе російські КАБи та ФАБи. Ці ракети керуються безпосередньо з комп’ютера літака, і пілот вже не бере участі в їхньому польоті. Це те, що називається «вистрілив і забув». Тобто побачив, захопив ціль бортовим радаром літака, який є радіолокаційною станцією. Цей радар бачить далі, ніж бортовий радар російських літаків, тому раніше може побачити F-16, запустити цю ракету і знищити ворожу ціль», – розповів Гетьман.

Він розповів, що також Україна буде отримувати плануючі бомби, які наводяться у кінцевому етапі польоту. Ймовірне відхилення від цілі становить лише до п'яти метрів, що робить їх надзвичайно точними.

За словами Олексія Гетьмана, третій вид – найсучасніші протирадіолокаційні ракети. Вони не тільки рухаються за електромагнітним випромінюванням, яке створює ворожий радар, але й запам’ятовують координати цієї станції.

«Якщо росіяни встигнуть вимкнути радар, ракета все одно запам’ятає координати і точно влучить у ціль. Ймовірно, йдеться саме про ці ракети класу «повітря-повітря» з дальністю до 180 км, зокрема AIM-120D», – додав він.

Також, за словами ветерана, є ракети для зенітно-ракетних комплексів, які стріляють на відстань 70-80 км, і тут важлива не стільки дальність, скільки точність. Але для того, щоб ракета полетіла за радіолокаційним сигналом, літак має зайти в зону, де цей сигнал його бачить, що створює певну небезпеку.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16. 

До слова, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Про це повідомляє Bloomberg. 

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16. А Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів.

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Теги: літак ракета пілот F-16

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