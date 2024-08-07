США перекинули винищувачі на Близький Схід для захисту Ізраїлю

The Times of Israel пише, що поки не зрозуміло, як довго всі літаки залишатимуться разом на базі

США посилили свою військову присутність на Близькому Сході, перекинувши близько дюжини винищувачів F/A–18 та розвідувальний літак E-2D Hawkeye на військову базу в регіоні. Цей крок спрямований на захист Ізраїлю від потенційних атак з боку Ірану та його союзників. Про це повідомляє The Times of Israel.

Рішення про перекидання літаків було прийнято міністром оборони США Ллойдом Остіном у зв'язку зі зростанням напруженості на Близькому Сході після вбивств високопоставлених лідерів Хезболли та ХАМАС.

Очікується, що незабаром на цю ж базу прибуде ескадрилья винищувачів F-22 з Аляски. Тривалість перебування американських літаків на Близькому Сході залежатиме від розвитку ситуації в регіоні.



Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли».

Як повідомлялося, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Як повідомлялося, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Раніше Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До слова, Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.