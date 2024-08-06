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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чому Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю?

glavcom.ua
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Путін хоче використовувати Іран та КНДР для маневрів з США
колаж: glavcom.ua

Російський диктатор вирішив стати голубом миру?

Путін попросив Іран не відповідати Ізраїлю. Чому він вирішив стати голубом миру?

Путін, у майбутніх переговорах, хоче розторговувати перед США не лише Україну. Його стратегія до останнього часу була одна: сіяти хаос і створювати проблеми, які неможливо вирішити без них.

Путін не має зараз можливості створити проблеми рівні Сирії і тому він пробує продати повітря. Його ідеальний план наступний: з нього знімають санкції, а він «зупиняє» Іран у війні проти Ізраїлю, а КНДР «не запускають» ракети по Японії.

Це стратегія РФ і ціль цієї стратегії – повернути Захід до діалогу, де Путін буде партнером, який сидить за столом переговорів.

Тут нема нічого страшного для нас. Просто потрібно вчасно поставити діагноз і правильно прописати «лікування».

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Джерело
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Теги: Ізраїль Іран війна США росія путін санкції

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