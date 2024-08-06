Іран попросив у Росії ППО для можливої війни з Ізраїлем: Кремль вже почав поставки

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару з Ірану по Ізраїлю після того, як політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію було вбито

Іран, готуючись до можливої війни з Ізраїлем, запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони. Кремль погодився і вже почав постачання сучасних радарів і засобів ППО. Про це повідомляє The Wall Street Journal .

Як пише видання, секретар ради безпеки РФ Сергій Шойгу у понеділок, 5 серпня, зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і командувачем іранських збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який керує плануванням військових ударів по Ізраїлю. Шойгу також провів зустріч з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану.

Іранські ЗМІ повідомили, що Іран запросив у Росії передові системи ППО, готуючись до можливої війни з Ізраїлем. Видання пише, що два іранські чиновники, знайомі з військовим плануванням, підтвердили, що Іран звернувся з таким проханням, і повідомили, що Росія почала постачання сучасних радарів і засобів ППО.

«Ми готові до повної співпраці з Іраном з регіональних питань», – заявив Шойгу, за даними державних ЗМІ Ірану.

Генерал Багері сказав Шойгу, що відносини між їхніми країнами «глибокі, довгострокові і стратегічні» і будуть тільки розширюватися за нового уряду Ірану.

Як зазначається, візит Шойгу підкреслює тісний союз між Іраном і Росією, який зміцнився після повномасштабного вторгнення в Україну. Іран надав Росії військові безпілотники, а нещодавно дві країни уклали угоду про розширення військового та розвідувального співробітництва.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару з Ірану по Ізраїлю після того, як політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію було вбито в результаті вибуху в його гостьовому будинку, коли він приїжджав до Ірану на інавгурацію нового президента.

Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що очікують від Ірану і його союзників у регіоні скоординованого нападу на Ізраїль. До числа цих угруповань, відомих як «вісь опору» , входять «Хезболла» в Лівані і «Хуті» в Ємені.

Як повідомлялося, Ізраїльська служба новин «14 каналу» повідомила про екстрену передачу Росією додаткової зброї Ірану, ймовірно, оперативних ракетних комплексів "Іскандер" та комплексів радіоелектронної боротьби «Мурманск-БН». Це відбулося на тлі погроз Ірану завдати удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС.

Нагадаємо, Сполучені Штати готуються до нових атак на свої військові сили на Близькому Сході після обстрілу авіабази Айн-ель-Асад в Іраку, внаслідок якого постраждали американські військовослужбовці.

Розвідка США попередила про можливі хвилі ударів з боку Ірану та «Хезболли», хоча конкретний характер та послідовність атак поки що невідомі.

В Білому домі відбулася зустріч президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс з командою з національної безпеки, на якій обговорювалися загрози з боку Ірану та його союзників, а також можливі заходи для деескалації ситуації та підтримки Ізраїлю у разі нападу.