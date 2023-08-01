Білорусь домовляється з Іраном про виробництво «Шахедів» – ISW

До Ірану прибув міністр оборони Білорусі

Іран і Білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни Росії в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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31 липня до Ірану прибув міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін і зустрівся з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та план двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

ISW нагадує, що на посаді міністра оборони Ірану Аштіані в першу чергу відповідає за ведення переговорів про купівлю-продаж військової техніки.

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«Хренін і Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди зі зброєю під час зустрічі. Можливо, Білорусь також намагалася укласти угоду щодо виробництва Іраном безпілотників Shahed на території Білорусі після перших повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області Білорусі на завод з виробництва Shahed», – повідомляє ISW.

Як відомо, російські окупанти активно використовують іранські дрони для завдання ударів по території України. Однак Іран тривалий час це заперечував.

Тепер Росія організувала збирання «Шахедів» на своїй території, так би мовити за франшизою.

До слова, Іран розробив оновлений дрон Shahed. Як стверджується, Shahed-149 Gaza є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7 тис. км за одну місію.