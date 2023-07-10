Повернення «азовців»: посол розповів, який сигнал Анкара послала Путіну

Боднар підкреслив, що повернення «Азовців» – не тільки «добрий жест для України», перш за все, це посилення позицій Анкари у комунікації з Москвою

Анкара не висувала жодних умов Києву, навпаки, була зацікавлена у поверненні оборонців Маріуполя

Київ та Анкара вели перемовини щодо повернення п'ятьох командирів «Азову» із Туреччини кілька місяців. Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі «Радіо Свобода».

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За словами Боднара, Анкара не висувала жодних умов Києву, навпаки, була зацікавлена у поверненні оборонців Маріуполя.

«Будь-яких умов, про які мені було відомо, щодо повернення наших військовослужбовців не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість позиції турецької сторони як медіатора... Її роль важлива, адже за рахунок цього піднімаються позиції Туреччини як глобального гравця», – зазначив він.

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Боднар підкреслив, що повернення «Азовців» – не тільки «добрий жест для України», перш за все, це посилення позицій Анкари у комунікації з Москвою.

Також він вказав, що відповідні переговори між урядами країн тривали кілька місяців. Був задіяний «увесь дипломатичний авангард президента Зеленського», – вказав посол.

Нагадаємо, що повернення командирів «Азову» викликало незадоволення у РФ, адже Кремль розраховував, що вони будуть перебувати на території Туреччини до кінця війни.

Як повідомлялося, ввечері 8 липня захисники заводу «Азовсталь» приїхали до Львова після понад пів року вимушеного перебування на території Туреччини.

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