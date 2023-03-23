У Росії горить завод з виробництва двигунів для ядерних комплексів

Із будівлі евакуювали семеро людей

Сьогодні, 23 березня, на території Ярославського моторного заводу в Росії виникла пожежа. Про це повідомляє МНС Ярославля.

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У триповерховому адміністративному будинку спостерігався густий чорний дим. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, з будівлі евакуювали семеро людей.

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Зазначимо, що Ярославський завод є одним із найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень, коробок передач.

У місті Довгопрудне Московської області почалася пожежа на хімзаводі. Одна людина постраждала. За інформацією інших росЗМІ, пожежа почалася на території виробничого об'єднання «Тонкий Органічний Синтез». Завод є одним з найстаріших і найбільших російських підприємств. Також у Ростові горіла будівля Прикордонної служби ФСБ. Раніше у російському місті Самара зайнялася історична будівля 19 століття. Рятувальники евакуювали 60 людей.