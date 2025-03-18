Італійська газета першою у світі видала номер, створений штучним інтелектом

На першій шпальті газети розмістилися статті про Трампа і Путіна

Участь журналістів у підготовці номеру була мінімальною

Італійська газета Il Foglio заявила, що першою у світі опублікувала номер, повністю підготовлений штучним інтелектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

За словами редактора Il Foglio Клаудіо Чераса, ініціатива є частиною журналістського експерименту, який має на меті показати вплив технології ШІ «на наш спосіб роботи і наші дні». Чераса зауважив, що участь журналістів у створенні видання обмежувалась постановкою запитань штучному інтелекту і читанням відповідей.

Надрукований чотиристорінковий номер Il Foglio AI відсьогодні можна придбати у кіосках та в Інтернеті. На першій шпальті там розмістилися статті про президента США Дональда Трампа та очільника РФ Путіна.

The Guardian зазначає, що всі статті у випуску є структурованими, простими та зрозумілими, проте жодна з них не містить прямих цитат конкретних людей.

Раніше відомі британські музикантів випустили спільний альбом без звуку – на знак протесту проти планів уряду Великої Британії дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи.

Також «Главком» повідомляв, що інструмент штучного інтелекту від Google за два дні зміг розв’язати проблему, з якою дослідники не могли впоратися десять років.