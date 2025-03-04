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Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Американці масово змінюють громадянство. FT назвала країну, яка отримала найбільше заявок
Серед основних чинників зростання інтересу до громадянства Британії – президентська кампанія та перемога Трампа на виборах, а також податкові реформи у Великій Британії
фото з відкритих джерел

У 2024 році до Британії надійшло понад 6 100 заявок від американців – це найбільший показник за два десятиліття

Кількість громадян США, котрі подали заявки на отримання громадянства Великої Британії, минулого року досягла рекордного рівня. Серед причин називають повернення Дональда Трампа до влади, а також податкові зміни у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Згідно з даними МВС Британії, у 2024 році надійшло понад 6 100 заявок від американців – це найбільший показник за два десятиліття. Порівняно з 2023 роком кількість заяв зросла на 26%. Загалом на громадянство Великої Британії подали 251 тис. осіб, що також є рекордом.

Юристи зазначають, що серед основних чинників такого зростання – президентська кампанія та перемога Трампа на виборах, а також податкові реформи у Великій Британії, котрі спонукали деяких американців оформити британські паспорти.

Партнерка юридичної фірми Farrer & Co Елена Хінчин заявила, що політична ситуація в США суттєво вплинула на зростання інтересу до британського громадянства.

«Ми помітили значне зростання інтересу до громадянства серед американців ще на етапі передвиборчої кампанії, — значно більше, ніж під час першої каденції Трампа», – зазначила вона.

Хінчин додала, що скасування у Великій Британії податкового статусу громадянина країни також спонукало деяких заможних американців подавати заявки на громадянство, щоб зберегти можливість повернутися до країни у майбутньому.

За правилами, отримати британське громадянство можуть ті, хто прожив у країні не менше п’яти років або має батьків із британським громадянством. Також можуть подати заявку особи, котрі одружені з громадянином цієї країни і котрі прожили у Британії протягом трьох років.

Дані Міністерства внутрішніх справ свідчать, що кількість заявок від американців стабільно зростає з кінця 2022 року.

Крім того, аналогічна тенденція спостерігається й в Ірландії, де кількість заявок від громадян Північної Америки з ірландським корінням зросла на 46%.

Нагадаємо, відомий голлівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії і остаточно оселитись у цій країні. Рішення він ухвалив зокрема через перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю режисера новозеландському виданню Stuff.

Коли журналіст запитав Кемерона, що він думає про друге президентство Трампа, Джеймс Кемерон відповів: «Я вважаю, що це жахливо. Я бачу відвернення від усього пристойного. Америка не відстоює нічого, якщо вона не тримається те, що вона історично відстоювала», – зазначив він.

Водночас Трамп заявив, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати у США. На питання, чи розглядає він можливість продажу карток російським олігархам, Трамп відповів: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів – дуже приємні люди».

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Теги: США Велика Британія журналіст громадянство перемога

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