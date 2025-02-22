Атака дронів на Київ та область: головне за ніч

Ворожі дрони атакували столицю на Київщину вже четвертий день поспіль

У ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ та область ударними безпілотниками, у Братиславі знову тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо, у Німеччині затримано росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю, у Солом'янському районі столиці впали уламки ворожого безпілотника, Трамп виступав в Овальному кабінеті.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 лютого:

Атака дронів на Київ

У ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків ворожого безпілотника у Солом'янському районі Києва спричинили пожежу на території приватної забудови. Також є руйнування. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники працюють на місці.

КМДА повідомила, що падіння уламків БПЛА на відкриту територію приватної садиби в Соломʼянському районі спричинило загоряння дерева на площі трьох квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. Вибухова хвиля пошкодила вікна в будинку навпроти. Потерпілих немає.

Атака БпЛА на Київську область

Агресор вчергове завдав ударів по території Київської області ворожими безпілотниками. У Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

В «Укрзалізниці» розповіли, через падіння БпЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці. Також повідомили, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, й поїзди курсують за розкладом.

Затримання росіянина, який готував теракт у посольстві Ізраїлю у Берліні

18-річного хлопця заарештували в аеропорту Шенефельд. Повідомляється, що слідчі розглядають ісламістський мотив, але вже припускають політичний мотив.

Припускають, що хлопець є чеченцем, який проживає в Потсдамі і його метою був напад на посольство Ізраїлю в Берліні. За інформацією видання, молодик хотів покинути країну та вилетіти до Стамбула після того, як плани нападу не вдалося реалізувати.

За даними правоохоронців, суддя окружного суду Бранденбурга видав ордер на арешт підозрюваного.

Протести проти Фіцо у Братиславі

У столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Також мітинги пройшли й в інших містах Словаччини. Загалом мітинги 21 лютого пройшли ще в понад 40 містах. Відомо, що на протестах в п'ятницю також згадували дату – сім років з дня вбивства журналіста-розслідувача Яна Кучака.

Фіцо, який протягом тривалого часу був домінуючою силою в словацькій політиці, часто вів словесну війну проти прозахідної ліберальної опозиції, неурядових організацій і ЗМІ, звинувачуючи їх у «змові проти Словаччини».

Чотириразовий прем'єр-міністр неодноразово обіцяв не підкорятися вимогам протестувальників піти у відставку.

Трамп провів пресконференцію в Овальному кабінеті

Під час пресконференції після складання присяги міністра торгівлі США Говарда Лутніка в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні Дональд Трамп відповідав на запитання журналістів, що стосуються України.

Трамп повідомив, коли відбудеться наступний раунд перемовин у Саудівській Аравії між російськими та американськими сторонами. За його словами, новий тур переговорів США і Росії вже почнуться у вівторок, 25 лютого.

До того ж, американський лідер спростував твердження одного з французьких видань про те, що він збирається відвідати Росію в День перемоги – 9 травня. Сказав: «Ні, не поїду».

Також журналіст поставив запитання, яке звучало так: «Чи вважаєте ви президента Росії Путіна диктатором?». Не вагаючись, Трамп сказав: «Я гадаю, що президенту Путіну і президенут Зеленському треба працювати разом». Тим самим, уникнув прямої відповіді на пряме запитання.