Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 березня: перелік культурних подій

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує переглянути комедійну виставу «Жіноча логіка»

Цими вихідними у столиці пройдуть мистецькі заходи – киян та гостей міста запрошують їх відвідати. Серед іншого, відбудуться заходи до дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва 9 березня запрошує на воркшоп «Шевченко у творчості Любові Панченко» від художниці Богдани Пислар, а Музей гетьманства – на виставку з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

Для наймолодших глядачів Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра підготував романтичну комедію «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка».

Пропонуємо дайджест мистецьких подій із 8 до 9 березня:

Зміст

Театри

8 березня – вистава «Копи проти равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього;

8 березня – вистава «Жіноча логіка». Комедія;

9 березня – вистава «Близькість». Дорослі ігри;

9 березня – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста.

8 березня – вистава «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія;

9 березня – вистава «Білосніжка», музична казка;

Дитячий простір «У світі казок»

8 березня – вистава «Принцеса на даху», вередлива казка;

8 березня – «Цілуй мене, Кет»;

9 березня – «Летюча миша».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

8 березня – балет на одну дію на музику зарубіжних композиторів «Далеко по сусідству», балет на одну дію на музику А. П’яццолли та інших композиторів «Історії у стилі танго»;

9 березня – концерт солістів театру «...Землякам моїм в Україні і не в Україні...»;

9 березня – гала-концерт за участю дуету «Тельнюк: Сестри» та Національного президентського оркестру.

8 березня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

8 та 9 березня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

9 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

8 березня – «Salida Cruzada – вісім кроків танго», романтична комедія, режисерка Олена Лазовіч;

9 березня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду, режисерка Олена Лазовіч.

8 березня – «Марієнбад»;

9 березня – «Весілля в Авлабарі».

8 березня – «Котик та півник»;

9 березня – «Дюймовочка a’Paris»;

9 березня – «Попелюшка».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

8 березня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові», перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

8 березня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

8 березня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

8 березня – 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «La loba», (відкриття 4 березня);

8 березня – 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0», (відкриття 7 березня);

9 березня – до дня народження Тараса Шевченка – воркшоп «Шевченко у творчості Любові Панченко» від художниці Богдани Пислар;

9 березня – до дня народження Тараса Шевченка концерт чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького «Нова Шевченкіана»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;

8-9 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

9 березня – «Баран-баран-буц»: онлайн майстер-клас із забавлянок для дітей до 2 років за працями Марка Грушевського та його послідовників.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

8–31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

8 березня – 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

8–31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;

8–9 березня – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

8 березня – майстер-клас із хорового співу;

8 березня – музейне заняття «Речі з минулого. Ретрошарм»;

9 березня – квест експозицією «Шифр моди»;

8–31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

8 березня – 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

8 березня – 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

8–31 березня – виставка «Tempo Primo»;

9 березня – лекція О. Друг «Історія у кадрі: київські фотоательє».

8–10 березня – виставка Катерини Подольської «Подих творчості»;

8–10 березня – виставка Марії Франчук.

до 13 березня – виставка кераміки Єлизавети Портной.

9 березня – інтерактивна екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме» та віртуальною галереєю творів художниці;

до 9 березня – виставка творчих робіт переможців Міжнародного мистецького конкурсу «De Facto «Status WAR» у межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 9 березня – триває художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 16 березня – триває виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці.

8–31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

8 березня – освітньо-розважальне заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Дмитром Вишневецьким»;

до 10 березня – персональна виставка Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;

до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги».

8 березня – в межах проєкту «Лютий/Курбас»: лекція «Веріко Анджапарідзе. Актриса, про яку мріяв Курбас»;

9 березня – концерт-лекція до дня народження Т. Г. Шевченка;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

8–12 березня – персональна художня виставка «Під знаком риби» народної майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, почесної членкині Спілки художників України Людмили Новицької.

9 березня – екскурсія-концерт за участі Миколи Чикаренка (фортепіано). У програмі твори В. Косенка, Ф. Шопена, Ф. Ліста.

8, 9 березня – «Пісні весни», майстер-клас від Алли Ковальчук;

до 21 травня – віртуальна онлайн 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас із інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

9 березня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

до 9 березня – експонування виставки «Пророцтво» для вшанування поета-шістдесятника, перекладача, лауреата Шевченківської премії Дмитра Павличка;

продовження виставки-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

продовження виставки-відзначення видань про голод в Україні 1921–1923, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

8 березня – «Вчимося малювати і не тільки». Арттерапія для людей з інвалідністю.

8–20 березня – фотовиставка «Образ жінки. Нова доба» (спільно з КО НСФХУ);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

8 березня – «Ніч з Казанова»;

9 березня – «Любов назавжди».

8 березня – «Лисенкова Шевченкіана», тематична екскурсія;

9 березня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

9 березня – «Постать Т. Шевченка в житті і творчості родини Старицьких». Тематична програма до дня народження поета;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

до 16 березня – виставка «Свідчення. Молитви» Ірини Вештак-Остроменської та Володимира Вештака;

до 19 березня – виставка «Післяобрази» Михайла Деяка;

до 24 березня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити».

8 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

1–31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

Бібліотеки

8 березня – зустріч із письменницею Тетяною Дугельною. Презентація книги «Голос істини» та майстер-клас «Творчість як антидепресант під час війни»;

8 березня – «Японська флейта та чайна церемонія» (Роман Горобець). Майстерня звуку;

8 березня – оголошення переможців щорічного конкурсу «Поетична зима Миколи сома 2024-2025»;

до 11 березня – книжкова виставка «Український прозаїк історичних бестселерів», до 95-річчя від дня історичного романіста І. Білика;

8–19 березня – виставка-свято «Жіночий погляд на світ»;

9 березня – віртуальна виставка «Юрій Андрухович: відчути на дотик епоху», до 65-річчя від дня народження сучасного українського письменника;

8–15 березня – книжкова виставка «Мікеланджело Буонаротті» (до 550-річчя від дня народження);

щопонеділка – перегляд фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – «Жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної»;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

8 березня – зустріч із шевченкознавцем «Життя й творчість Т. Шевченка: як жив й творив Кобзар» (до 211-річчя від дня його народження).

8–15 березня – книжкова виставка до дня народження Т. Г. Шевченка (1814– 1861) «Шевченкове слово: вічність в поезії»;

8–15 березня – виставка матеріалів «Національний герой і символ України» до дня народження українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка;

8–15 березня – виставка матеріалів та репродукцій картин «Кобзар, який говорить до нас через століття» до дня народження Т. Г. Шевченка;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською.

9 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

9 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

9 березня – голосні читання до шевченківських днів «Шевченко словом Україну розбудив».

8–9 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

9 березня – зустріч із заслуженою майстринею народної творчості України, кандидаткою педагогічних наук Оленою Поліщук з теми «Коди-символи українського народного малярства»;

8–9 березня – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;

9 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

9 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

8–9 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

8–9 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.