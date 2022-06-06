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    У світі

    Італійський телеведучий втратив свідомість після інтерв'ю з Захаровою

    Інцидент стався після того, як Джілетті закінчив інтерв'ю з Марією Захаровою - Італійський телеведучий втратив свідомість після інтерв'ю з Захаровою
    Інцидент стався після того, як Джілетті закінчив інтерв'ю з Марією Захаровою
    фото з відкритих джерел

    Під час обговорення інтерв'ю у програмі її учасники помітили, що ведучий знепритомнів

    Ведучому італійського каналу La7 Массімо Джілетті стало погано у прямому ефірі, організованому з Москви. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

    Інцидент стався після того, як Джілетті закінчив інтерв'ю з офіційним представником МЗС Росії Марією Захаровою.

    Під час обговорення інтерв'ю у програмі її учасники помітили, що ведучий знепритомнів. Співведуча Джилетті вигукнула: «О Боже, Массімо, що відбувається? Допоможіть Массімо!», після чого передача пішла на рекламу.

    Після рекламної паузи Джілетті пояснив, що напад нездужання був спровокований нестачею цукру чи холодною погодою у Москві.

    На знак протесту проти участі російських пропагандистів у програмі її ефір демонстративно залишив журналіст Алессандро Саллусті, критично висловившись про політику Росії.

    Раніше участь російських журналістів в італійських програмах викликала полеміку та критику за те, що надається майданчик для російської пропаганди.

    Джилетті, який має досить скандальну репутацію, продемонстрував життя в Москві, де залишаються відкриті багато магазинів фешенебельних марок, незважаючи на чинні санкції.

    Раніше Захарова теж відзначилася шокуючою заявою. Вона сказала, що Росія вирішила напасти на Україну через борщ. Буцімто в Україні засекречували рецепт страви, забороняли кулінарні книги і не хотіли ділитися секретами приготування.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Італійський телеведучий втратив свідомість після інтерв'ю з Захаровою