Інцидент стався після того, як Джілетті закінчив інтерв'ю з Марією Захаровою

Під час обговорення інтерв'ю у програмі її учасники помітили, що ведучий знепритомнів

Ведучому італійського каналу La7 Массімо Джілетті стало погано у прямому ефірі, організованому з Москви. Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС.

Інцидент стався після того, як Джілетті закінчив інтерв'ю з офіційним представником МЗС Росії Марією Захаровою.

Під час обговорення інтерв'ю у програмі її учасники помітили, що ведучий знепритомнів. Співведуча Джилетті вигукнула: «О Боже, Массімо, що відбувається? Допоможіть Массімо!», після чого передача пішла на рекламу.

Після рекламної паузи Джілетті пояснив, що напад нездужання був спровокований нестачею цукру чи холодною погодою у Москві.

На знак протесту проти участі російських пропагандистів у програмі її ефір демонстративно залишив журналіст Алессандро Саллусті, критично висловившись про політику Росії.

Раніше участь російських журналістів в італійських програмах викликала полеміку та критику за те, що надається майданчик для російської пропаганди.

Джилетті, який має досить скандальну репутацію, продемонстрував життя в Москві, де залишаються відкриті багато магазинів фешенебельних марок, незважаючи на чинні санкції.

Раніше Захарова теж відзначилася шокуючою заявою. Вона сказала, що Росія вирішила напасти на Україну через борщ. Буцімто в Україні засекречували рецепт страви, забороняли кулінарні книги і не хотіли ділитися секретами приготування.