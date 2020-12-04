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    У світі

    Ізраїль закупить американську вакцину Moderna від Covid-19

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    Ізраїль вирішив потроїти кількість доз вакцини - Ізраїль закупить американську вакцину Moderna від Covid-19
    Ізраїль вирішив потроїти кількість доз вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Спочатку влада планувала закупити всього 2 млн доз вакцини Moderna, але вирішила докупити ще 2 млн

    Міністерство охорони Ізраїлю замовило у фармацевтичної компанії Moderna ще 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху у Twitter.

    Ізраїль вирішив потроїти кількість доз вакцини, які компанія Moderna буде постачати країні у 2021 році. Цієї кількості доз вакцини вистачить для 3 мільйонів громадян Ізраїля.

    «Ми бачимо світло в кінці тунелю. До цього часу нам потрібно слідувати правилам. Наша місія – привезти вакцини. Ваша місія – дотримуватися правил. Якщо ми це зробимо, ми переможемо», – звернувся Нетаньяху до громадян країни.

    Нагадаємо, наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

    До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Крім того, слід зазначити, що на початку листопада, Ізраїль почав випробування вакцини від коронавірусу на людях.

    Теги: Ізраїль Twitter вакцинація влада коронавірус
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