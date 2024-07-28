Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди

Для Ольги Харлан ця Олімпіада може стати останньою в кар'єрі

У понеділок змагатимуться одразу вісім олімпійських призерів з України

У третій день Олімпійських Ігор-2024 19 українських спортсменів вийдуть на старт своїх змагань. Вони боротимуться у таких видах спорту, як спортивна гімнастика, фехтування, дзюдо, кульова стрільба, плавання, академічне веслування, велоспорт, бокс та теніс.

Медальними подіями у понеділок, 29 липня, стануть особистий турнір з шаблі у жінок, змагання змішаної команди у пневматичному пістолеті, виступ чоловічої команди у спортивній гімнастиці, індивідуальні змагання у дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів серед жінок, синхронні стрибки з десятиметрової вишки серед чоловіків та кроскантрі у маунтенбайку. Для всіх інших наших спортсменів відбуватимуться кваліфікаційні чи «втішні» змагання або поєдинки перших етапів.

У фехтуванні після гарного виступу українських шпажисток (Влада Харькова та Олена Кривицька змогли пробитися до чвертьфіналу Олімпіади) спробують покращити результат своїх співвітчизниць шаблістки. Ольга Харлан має найбільші шанси завоювати медаль серед представниць української шаблі, проте Аліна Комащук та Олена Кравацька також можуть поборотися за гарні результати.

У змішаному командному турнірі зі стрільби з пневматичного пістолета Україна виступатиме дещо експериментальним складом: якщо у Токіо спрацьований дует Олени Костевич та Олега Омельчука приніс нашій країні бронзу, то цього разу досвідчена українка, яка встановила історичний рекорд, змінить партнера і змагатиметься вперше разом з Віктором Банькіним.

Чоловіча команда у спортивній гімнастиці вчергове виступатиме у фіналі цієї дисципліни на Олімпіадах та спробує наблизитися до успіху Олімпіади-2000, де колектив з України посів зійшов на п'єдестал та посів другу позицію.

Дар'я Білодід, яка є бронзовою призеркою минулих Олімпійських Ігор серед дзюдоїсток до 48 кілограмів, спробує гучно заявити про себе у новій ваговій категорії – до 57 кілограмів. Отримавши складну сітку, українка намагатиметься продемонструвати свою майстерність та здобути медаль.

Уперше після довгої паузи виступлять разом у синхроні Олексій Середа та Кірілл Болюх. Наші стрибуни, які разом вигравали бронзову медаль чемпіонату світу-2024, не виступали протягом більшої частини сезону в такому складі через пошкодження Середи, проте зараз намагатимуться проявити себе у фіналі Олімпійських Ігор.

У маунтенбайку дебютує на Олімпіадах Олександр Гудима. Талановитий український велосипедист, який вигравав золото юніорського Чемпіонату Європи, спробує завершити гонку з якомога кращим результатом.

Розпочнуть виступ на турнірі боксери – першим у ринг вийде Дмитро Ловчинський, який є представником вагової категорії понад 92 кілограми. Серед інших українців кваліфікаційні запливи проведуть Ніка Шарафутдінова та Михайло Романчук, у втішних змаганнях виступлять Станіслав Ковальов та Ігор Хмара, а також проведуть свої чергові матчі тенісистки та представник у настільному тенісі.

Розклад українців 29 липня

Починаючи з 10:00. Фехтування, жінки. Особиста першість, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

10:15. Кульова стрільба, змішана командна першість. Пневматичний пістолет, 10 метрів. Кваліфікація. Олена Костевич, Віктор Банькін

Починаючи з 11:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 57 кг. Попередні сутички. Дар'я Білодід

11:40. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Втішні заїзди. Станіслав Ковальов/Ігор Хмара

12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхрон, десятиметрова вишка. Фінал. Олексій Середа/Кірілл Болюх

12:13. Плавання, жінки. 100 метрів на спині. Кваліфікація. Ніка Шарафутдінова

12:28. Плавання, чоловіки. 800 метрів вільним стилем. Кваліфікація. Михайло Романчук

13:00. Настільний теніс, чоловіки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Ярослав Жмуденко – Фань Чженьдунь

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Марта Костюк – Клара Бюрель

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Даяна Ястремська – Каміла Осоріо

15:10. Велоспорт, чоловіки. Маунтенбайк, кроскантрі. Олександр Гудима

16:00. Теніс, жінки. Парна першість. 1/16 фіналу. Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай

17:30. Теніс, жінки. Парна першість. 1/16 фіналу. Марта Костюк/Даяна Ястремська – Магда Лінетт/Алісія Росольська

17:50. Бокс, чоловіки. Вагова категорія понад 92 кг. 1/8 фіналу. Дмитро Ловчинський – Теремоана Теремоана

18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Командне багатоборство. Фінал. Збірна України (Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах)

21:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Еліна Світоліна – Джессіка Пегула

У разі виходу до наступних раундів

17:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 57 кг. Фінальний блок. Дар'я Білодід

21:50. Фехтування, жінки. Особиста першість, шабля. Фінальний блок. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

21:57. Плавання, жінки. 100 метрів на спині. Півфінал. Ніка Шарафутдінова

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік