Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Для Ольги Харлан ця Олімпіада може стати останньою в кар'єрі
Фото: Yahoo

У понеділок змагатимуться одразу вісім олімпійських призерів з України

У третій день Олімпійських Ігор-2024 19 українських спортсменів вийдуть на старт своїх змагань. Вони боротимуться у таких видах спорту, як спортивна гімнастика, фехтування, дзюдо, кульова стрільба, плавання, академічне веслування, велоспорт, бокс та теніс. 

Медальними подіями у понеділок, 29 липня, стануть особистий турнір з шаблі у жінок, змагання змішаної команди у пневматичному пістолеті, виступ чоловічої команди у спортивній гімнастиці, індивідуальні змагання у дзюдо у ваговій категорії до 57 кілограмів серед жінок, синхронні стрибки з десятиметрової вишки серед чоловіків та кроскантрі у маунтенбайку. Для всіх інших наших спортсменів відбуватимуться кваліфікаційні чи «втішні» змагання або поєдинки перших етапів. 

У фехтуванні після гарного виступу українських шпажисток (Влада Харькова та Олена Кривицька змогли пробитися до чвертьфіналу Олімпіади) спробують покращити результат своїх співвітчизниць шаблістки. Ольга Харлан має найбільші шанси завоювати медаль серед представниць української шаблі, проте Аліна Комащук та Олена Кравацька також можуть поборотися за гарні результати. 

У змішаному командному турнірі зі стрільби з пневматичного пістолета Україна виступатиме дещо експериментальним складом: якщо у Токіо спрацьований дует Олени Костевич та Олега Омельчука приніс нашій країні бронзу, то цього разу досвідчена українка, яка встановила історичний рекорд, змінить партнера і змагатиметься вперше разом з Віктором Банькіним. 

Чоловіча команда у спортивній гімнастиці вчергове виступатиме у фіналі цієї дисципліни на Олімпіадах та спробує наблизитися до успіху Олімпіади-2000, де колектив з України посів зійшов на п'єдестал та посів другу позицію. 

Дар'я Білодід, яка є бронзовою призеркою минулих Олімпійських Ігор серед дзюдоїсток до 48 кілограмів, спробує гучно заявити про себе у новій ваговій категорії – до 57 кілограмів. Отримавши складну сітку, українка намагатиметься продемонструвати свою майстерність та здобути медаль. 

Уперше після довгої паузи виступлять разом у синхроні Олексій Середа та Кірілл Болюх. Наші стрибуни, які разом вигравали бронзову медаль чемпіонату світу-2024, не виступали протягом більшої частини сезону в такому складі через пошкодження Середи, проте зараз намагатимуться проявити себе у фіналі Олімпійських Ігор. 

У маунтенбайку дебютує на Олімпіадах Олександр Гудима. Талановитий український велосипедист, який вигравав золото юніорського Чемпіонату Європи, спробує завершити гонку з якомога кращим результатом. 

Розпочнуть виступ на турнірі боксери – першим у ринг вийде Дмитро Ловчинський, який є представником вагової категорії понад 92 кілограми. Серед інших українців кваліфікаційні запливи проведуть Ніка Шарафутдінова та Михайло Романчук, у втішних змаганнях виступлять Станіслав Ковальов та Ігор Хмара, а також проведуть свої чергові матчі тенісистки та представник у настільному тенісі. 

Розклад українців 29 липня

Починаючи з 10:00. Фехтування, жінки. Особиста першість, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

10:15. Кульова стрільба, змішана командна першість. Пневматичний пістолет, 10 метрів. Кваліфікація. Олена Костевич, Віктор Банькін

Починаючи з 11:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 57 кг. Попередні сутички. Дар'я Білодід

11:40. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Втішні заїзди. Станіслав Ковальов/Ігор Хмара

12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхрон, десятиметрова вишка. Фінал. Олексій Середа/Кірілл Болюх

12:13. Плавання, жінки. 100 метрів на спині. Кваліфікація. Ніка Шарафутдінова 

12:28. Плавання, чоловіки. 800 метрів вільним стилем. Кваліфікація. Михайло Романчук

13:00. Настільний теніс, чоловіки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Ярослав Жмуденко – Фань Чженьдунь

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Марта Костюк – Клара Бюрель

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Даяна Ястремська – Каміла Осоріо

15:10. Велоспорт, чоловіки. Маунтенбайк, кроскантрі. Олександр Гудима

16:00. Теніс, жінки. Парна першість. 1/16 фіналу. Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай

17:30. Теніс, жінки. Парна першість. 1/16 фіналу. Марта Костюк/Даяна Ястремська – Магда Лінетт/Алісія Росольська

17:50. Бокс, чоловіки. Вагова категорія понад 92 кг. 1/8 фіналу. Дмитро Ловчинський – Теремоана Теремоана

18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Командне багатоборство. Фінал. Збірна України (Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах)

21:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/16 фіналу. Еліна Світоліна – Джессіка Пегула

У разі виходу до наступних раундів

17:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія до 57 кг. Фінальний блок. Дар'я Білодід

21:50. Фехтування, жінки. Особиста першість, шабля. Фінальний блок. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька

21:57. Плавання, жінки. 100 метрів на спині. Півфінал. Ніка Шарафутдінова

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: олімпійські ігри Олексій Середа Назар Чепурний Ілля Ковтун Олена Кривицька велосипедист влада Аліна Комащук Михайло Романчук Марта Костюк академічне веслування Ігор Хмара українка пістолет Радомир Стельмах Станіслав Коваль золото Дмитро Ловчинський Олена Кравацька Чжен Сайсай Станіслав Ковальов велоспорт Україна рекорд Людмила Кіченок Еліна Світоліна стрільба спортивна гімнастика Ігор Радівілов Олег Верняєв Ольга Харлан теніс Олімпіада Надія Кіченок багатоборство Олена Костевич Фехтування кульова стрільба Даяна Ястремська Збірна України настільний теніс плавання дзюдо веслування спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вдався до рішучого тиску і сам потрапив у ресурсну пастку
Путін одержимий війною проти України
5 липня, 15:25
Путін почав втручатися у внутрішню політику країн-членів НАТО, намагаючись підірвати позиції прихильників України
Холодний душ для Путіна
15 липня, 10:07
29 червня росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району, внаслідок чого загинули семеро людей
Обвал на шахті Львівщини, атака на Вільнянськ. Головне за 29 червня
29 червня, 21:04
Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
8 липня, 18:00
Денніс Френсіс - Голова Генеральної Асамблеї ООН
Голова Генасамблеї ООН ставить під сумнів законне членство Росії у Радбезі
5 липня, 14:27
Міністр оборони України Рустем Умєров
Україна може перемогти Росію та має для цього план – Умєров
11 липня, 13:45
Пекучі температури цього року частково спричинені Ель-Ніньйо
Цьогорічна спека встановила новий світовий рекорд
13 липня, 13:33
«Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася
Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
22 липня, 13:49
Лікар Бецко: Якщо ти нейтральний – ти стріляєш в мене прямо зараз!
«Нейтральний? Стріляй!». Лікар збірної України провів емоційну акцію протесту на Олімпіаді
Вчора, 15:13

Новини

Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
Організатори Олімпіади у Парижі перепросили за пародію на «Таємну вечерю»
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів
Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів
Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру
Олімпіада-2024: Ще одна українка пробилася в друге коло тенісного турніру
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку
Олімпіада: Французька велогонщиця втратила свідомість. Макрон висловив їй підтримку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
22K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
12K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua