У Норвегії стадіон перетворився на найбільшу у світі вертикальну сонячну електростанцію (фото)

Норвезький постачальник вертикальних фотоелектричних систем Over Easy Solar розгорнув установку потужністю 248,4 кВт на національному футбольному стадіоні Норвегії

Фахівці компанії Over Easy Solar встановили на даху футбольного стадіону Уллевол (Норвегія) найбільшу у світі сонячну електростанцію з вертикальними панелями. Про це пише pv-magazine.

Вона має пікову потужність 248 кіловат. На відміну від інших сонячних електростанцій, на її встановлення пішло кілька днів, а не місяців. «Монтаж зроблено за кілька днів. Електростанція займає площу понад 2500 кв. м і, як очікується, щороку вироблятиме 219 тис кВт/год енергії», – пишуть журналісти.

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Вертикальні сонячні батареї, на відміну від горизонтальних, встановити значно простіше. Зменшивши розмір панелі, компанія Over Easy Solar досягла зниження загальної маси станції всього до 11 кілограмів на квадратний метр, що робить установку зручною на різних майданчиках і навіть на даху футбольного стадіону.

Нова вертикальна сонячна електростанція складається з 1242 блоків по 200 ват кожен, розташованих на площі 2500 кв. м. Як пояснює pv-magazine, у цій установці сонячні батареї орієнтовані під кутом 20 градусів на схід від півдня, забезпечуючи розподіл енергії з більшою віддачею енергії в зимові місяці. Over Easy Solar каже: аналіз пілотних проєктів показує, що вертикальні сонячні панелі можуть досягти на 20-30% більшої питомої прибутковості, ніж традиційні рішення для плоских дахів.

До слова, згідно з новим звітом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), зростання попиту в 2024 і 2025 роках буде одним з найвищих рівнів за останні два десятиліття, причому очікується, що тільки сонячна фотоелектрична система задовольнить половину зростання.