Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Швейцарські міста підтвердили свій статус найдорожчих у Європі
Аналітичний сервіс Numbeo презентував оновлений список найдорожчих європейських міст.
Експерти Numbeo назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівців Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. Лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).
Також до топ-10 увійшли такі міста:
- Рейк'явік, Ісландія (83,9);
- Лондон, Велика Британія (78,7);
- Осло, Норвегія (78,4);
- Копенгаген, Данія (75,7);
- Париж, Франція (73,6);
- Еспоо, Фінляндія (73,1);
- Едінбург, Велика Британія (69,9);
- Амстердам, Нідерланди (69,7).
Столиця України Київ посідає 91 позицію у рейтингу найдорожчих міст. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно. Їх трохи випередив білоруський Мінськ, який можна побачити у рейтингу на 92 місці.
Цікаво, що центральне місто країни-агресора Москва неочікувано теж з'явилась у рейтингу і зайняло 72 місце, Санкт-Петербург став 82 містом за дорожнечею, а Нижній Новгород також увійшов до рейтингу під номером 87.
До слова, Київ вже другий рік поспіль потрапляє в десятку міст, які вважають найменш придатними для життя. Рейтинг міст провели дочірня компанія британського журналу The Economist – EIU. Населені пункти оцінюють за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.
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