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Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
Лондон, Париж та Амстердам є у переліку найдорожчих міст Європи
фото із відкритих джерел

Швейцарські міста підтвердили свій статус найдорожчих у Європі 

Аналітичний сервіс Numbeo презентував оновлений список найдорожчих європейських міст.

Експерти Numbeo назвали найдорожчі для життя міста Європи. Фахівців Numbeo оцінюють вартість проживання, якість життя та ціни на нерухомість у різних країнах світу. Лідерами за вартістю життя виступають швейцарські міста – Женева (індекс вартості життя – 101,7) та Цюріх (100,4).

 Також до топ-10 увійшли такі міста:

  • Рейк'явік, Ісландія (83,9);
  • Лондон, Велика Британія (78,7);
  • Осло, Норвегія (78,4);
  • Копенгаген, Данія (75,7);
  • Париж, Франція (73,6);
  • Еспоо, Фінляндія (73,1);
  • Едінбург, Велика Британія (69,9);
  • Амстердам, Нідерланди (69,7).
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список фото 1

Столиця України Київ посідає 91 позицію у рейтингу найдорожчих міст. Одеса і Львів на 93 і 94 місцях відповідно. Їх трохи випередив білоруський Мінськ, який можна побачити у рейтингу на 92 місці.

Цікаво, що центральне місто країни-агресора Москва неочікувано теж з'явилась у рейтингу і зайняло 72 місце, Санкт-Петербург став 82 містом за дорожнечею, а Нижній Новгород також увійшов до рейтингу під номером 87. 

До слова, Київ вже другий рік поспіль потрапляє в десятку міст, які вважають найменш придатними для життя. Рейтинг міст провели дочірня компанія британського журналу The Economist – EIU. Населені пункти оцінюють за п’ятьма категоріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

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Теги: Київ місто Велика Британія Норвегія Данія Фінляндія Ісландія рейтинг Нідерланди Париж Львів Одеса нерухомість Лондон

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