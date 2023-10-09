Нічний удар по ХАМАСу: Ізраїль назвав кількість знищених об’єктів
ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у Секторі Гази
За ніч 9 жовтня винищувачі, гелікоптери та артилерія ізраїльської армії вразили понад 500 військових цілей ХАМАСу та «Ісламського джихаду» в Секторі Гази. Про це повідомила армія Ізраїлю.
«За ніч винищувачі та гелікоптери ЦАХАЛу, авіація та артилерія завдали ударів по більш ніж 500 терористичних об'єктах ХАМАС та Ісламського джихаду в Секторі Гази», – сказано у зведенні.
Також уночі відбулися атаки на командні центри. Постраждали сім командних центрів ХАМАС та командний центр Ісламського джихаду.
ЦАХАЛ також завдав ударів по численних багатоповерхових будинках, в одному з яких перебував командний центр терористів ХАМАС.
Також нападу зазнала будівля, яка оперативно використовувалася високопоставленим бойовиком військово-морських сил терористичної організації ХАМАС, інформує армія Ізраїлю.
За даними ЦАХАЛ, в районі Бейт-Хануна було обстріляно три терористичні тунелі.
Два оперативні об'єкти ХАМАС були атаковані літаком, один із них знаходився всередині мечеті.
«ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у Секторі Гази та послаблювати можливості терористичних організацій», – повідомили збройні сили Ізраїлю.
Раніше повідомлялося, що авіація армії оборони Ізраїлю у ніч на 9 жовтня продовжила завдавати удари по Сектору Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС».
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