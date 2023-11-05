Ізраїль провів перший в історії бій у космосі – The Telegraph

Ізраїльські ВПС змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі

Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі. Про це повідомила газета The Telegraph. За даними видання, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат.

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Ізраїльські ВПС змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

«Цього тижня Ізраїль використовував систему протиракетної оборони Arrow з метою збити балістичну ракету поза атмосферою Землі, що вважається першим в історії боєм у космосі», – сказано в статті.

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Раніше міністр єврейської спадщини Аміхай Еліяху заявив про можливість ядерного удару по Сектору Гази. Заява Еліяху спровокувала масштабний скандал. Самого міністра вже усунули від засідань уряду.

До слова, США не підтримують припинення вогню Ізраїлем у нинішньому протистоянні проти бойовиків ХАМАС. При цьому Вашингтон виступає за введення «гуманітарних пауз».