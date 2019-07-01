Ізраїль відпустив заарештовано палестинського міністра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр був заарештований минулого вівторка, 25 червня

Арештувати аль-Хадмі вимагали ультраправі групи

Поліція Ізраїлю звільнила з-під варти заарештованого раніше міністра Палестинської адміністрації у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадмі.

Про це повідомляє агенство «Анадолу».

Адвокат міністра Мухаммед Джабара повідомив, що затриманого у власному помешканні аль-Хадмі у неділю звільнили з-під варти ізраїльські правоохоронці.

За словами Джабара, міністр був заарештований через те, що супроводжував президента Чилі Себаст'яна Пін'єру під час відвідин мечеті «Аль-Акса» минулого вівторка, 25 червня. Арештувати аль-Хадмі вимагали ультраправі групи.

Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі ізраїльські правоохоронці здійснили арешт палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми.

Вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук в будинку аль-Хадми, конфіскувала його мобільний телефон, а потім провела арешт.