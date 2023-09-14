Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії – Reuters

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранським цілям у Сирії

Армія Ізраїлю завдала авіаудару по сирійському місту Тартус поряд із військовою базою в південній частині міста Хама, яку Росія, як головний союзник президента Сирії Башара аль-Асада, використовувала для проведення рейдів проти сирійських повстанців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в сирійській опозиції.

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Повідомляється, що унаслідок удару двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення. За їх даними, ізраїльські ракети вдарили по околицях Хами і завдали лише певних матеріальних збитків.

Видання пише, що за останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранським цілям у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені військові сили Росії. Ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнення посилення Ірану в Сирії.

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Нагадаємо, громадянська війна в Сирії розпочалася 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Пізніше вони переросли у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів.

30 вересня 2015 року розпочалася відкрита інтервенцію збройних сил Росії в Сирію. Російські чиновники визнають, що метою «операції» є надання допомоги сирійському уряду у поверненні території, контрольованої, у тому числі, опозиційними до режиму Асада силами.