У Новому Орлеані автівка в'їхала в натовп: десятки загиблих та постраждалих

Інцидент стався на одній з головних вулиць міста

У ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

🇺🇸У Новому Орлеані автомобіль в'їхав у натовп. 10 людей загинули, ще 30 постраждали



😱Зі слів очевидців, машина влетіла у людей, які святкували Новий рік на одній із головних вулиць. Після цього водій вийшов із автомобіля і почав стріляти.



Про його затримання поки невідомо. pic.twitter.com/lGA701QWCb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

«30 постраждалих було доставлено службою екстреної медичної допомоги Нового Орлеана, 10 людей загинуло. Партнери із громадської безпеки реагують на місце події. Оновлення будуть пізніше», – йдеться у повідомленні.

🇺🇸Двоє поліцейських у Новому Орлеані були поранені у перестрілці з нападником, який в'їхав у натовп



Вони перебувають у стабільному стані, повідомила під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік. pic.twitter.com/KzBorWGR7Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Як пише ABC News з посиланням на поліцію, водія не вдалося затримати. Під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік заявила, що двоє поліцейських були поранені у перестрілці з нападником. Вони перебувають у стабільному стані.

До слова, в Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинули щонайменше 71 людина. За попередньою інформацією, аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона.