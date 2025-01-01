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У Новому Орлеані автівка в'їхала в натовп: десятки загиблих та постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Новому Орлеані автівка в'їхала в натовп: десятки загиблих та постраждалих
Унаслідок теракту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали
фото: WVUE

Інцидент стався на одній з головних вулиць міста

У ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Зазначається, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп. За словами очевидців, після цього пролунали постріли, ймовірно, водій вийшов на вулицю і почав стріляти. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули десять людей і щонайменше 30 постраждали.

«30 постраждалих було доставлено службою екстреної медичної допомоги Нового Орлеана, 10 людей загинуло. Партнери із громадської безпеки реагують на місце події. Оновлення будуть пізніше», – йдеться у повідомленні.

Як пише ABC News з посиланням на поліцію, водія не вдалося затримати. Під час прес-конференції голова поліції міста Енн Кіркпатрік заявила, що двоє поліцейських були поранені у перестрілці з нападником. Вони перебувають у стабільному стані.

До слова, в Ефіопії через падіння вантажівки в річку загинули щонайменше 71 людина. За попередньою інформацією, аварія сталася через перевантаження транспортного засобу та складні дорожні умови з великою кількістю поворотів. Водій не зміг упоратися з керуванням. Це сталося в районі Бона. 

Теги: аварія ДТП вбивство автомобіль США теракти в США

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