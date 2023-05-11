Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо
Ізраїль завдав по Сектору Газа найсильнішого удару, у відповідь на масовану ракетну атаку
фото: The Times of Israel

Впродовж доби на територію Ізраїлю було випущено 469 ракет

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС «найсильнішого удару», який вони коли-небудь знали. Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку сектора Гази, по території країни було випущено 469 ракет протягом доби 10 травня. Системою протиповітряної оборони «Залізний купол» 153 з них було збито. Після цього ВПС ЦАХАЛ завдали ударів по кількох цілях у відповідь.

Повідомляється, що на півдні Ізраїлю внаслідок ракетного обстрілу та уламків збитих системою ППО постраждали будинки, будівлі та автомобілі у Сдероті, Ашкелоні, Нетівоті та інших містах. Залпи також були орієнтовані на район Тель-Авіва.

В армії оборони Ізраїлю заявили, що 333 ракети досягли території країни, 107 упали на території Сектору Гази.

Даних про травмованих не надходило, хоча кілька людей звернулися по медичну допомогу через рани, отримані при спробі дістатися до укриття, або через сильний стрес через найближчі удари.

Ізраїльські військові в ніч проти 11 травня уразили 133 цілі в Хан-Юнісі на території сектору Гази, де атакували пост бойовиків «Ісламського джихаду» в районі Хамад.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в телезверненні заявив, що країна не послаблює свої наступальні дії проти терористів, що базуються в Газі, відкидаючи заяви про те, що угода про припинення вогню, досягнута за посередництвом Єгипту, має набути чинності.

Він зазначив, що Ізраїль все ще перебуває «у розпалі битви», і ЦАХАЛ завдав по терористах з «Ісламського джихаду» «найсильнішого удару», який вони коли-небудь знали.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня авіація Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази у відповідь на нещодавній ракетний обстріл. 

Читайте також: Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо
Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо
У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині
У РФ заявили про удар українського безпілотника по Брянщині
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі
Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі
Пожежі в екосистемах України: у ДСНС назвали шокуючу статистику
Пожежі в екосистемах України: у ДСНС назвали шокуючу статистику
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
Угорщина не прийматиме Євро-2024 з фігурного катання: названо причину
Угорщина не прийматиме Євро-2024 з фігурного катання: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
4619
Захисники розгромили дві роти росіян: командир «Азову» розповів про успіх ЗСУ під Бахмутом (відео)
4045
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3914
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
3201
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментував «цугцванг» Пригожина
3026
Казах у шапці з тризубом на 9 травня приніс унітаз до пам'ятника Жукову
2644
Путін хоче зближення із Грузією: скасовано візи та дозволено авіапольоти

Новини

ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48
12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса
Вчора, 12:10
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджала»: головне за ніч
Вчора, 07:35

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту