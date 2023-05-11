Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа: що відомо

Ізраїль завдав по Сектору Газа найсильнішого удару, у відповідь на масовану ракетну атаку

Впродовж доби на територію Ізраїлю було випущено 469 ракет

Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС «найсильнішого удару», який вони коли-небудь знали. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку сектора Гази, по території країни було випущено 469 ракет протягом доби 10 травня. Системою протиповітряної оборони «Залізний купол» 153 з них було збито. Після цього ВПС ЦАХАЛ завдали ударів по кількох цілях у відповідь.

Повідомляється, що на півдні Ізраїлю внаслідок ракетного обстрілу та уламків збитих системою ППО постраждали будинки, будівлі та автомобілі у Сдероті, Ашкелоні, Нетівоті та інших містах. Залпи також були орієнтовані на район Тель-Авіва.

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В армії оборони Ізраїлю заявили, що 333 ракети досягли території країни, 107 упали на території Сектору Гази.

Даних про травмованих не надходило, хоча кілька людей звернулися по медичну допомогу через рани, отримані при спробі дістатися до укриття, або через сильний стрес через найближчі удари.

Ізраїльські військові в ніч проти 11 травня уразили 133 цілі в Хан-Юнісі на території сектору Гази, де атакували пост бойовиків «Ісламського джихаду» в районі Хамад.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в телезверненні заявив, що країна не послаблює свої наступальні дії проти терористів, що базуються в Газі, відкидаючи заяви про те, що угода про припинення вогню, досягнута за посередництвом Єгипту, має набути чинності.

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Він зазначив, що Ізраїль все ще перебуває «у розпалі битви», і ЦАХАЛ завдав по терористах з «Ісламського джихаду» «найсильнішого удару», який вони коли-небудь знали.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня авіація Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази у відповідь на нещодавній ракетний обстріл.