Японія навчилася будувати міцні будинки із вапна і бруду

Японська компанія створює будинки, використовуючи бруд із землі, вапно та натуральні волокна

У Японії почали створювати на 3D-принтері будинки із землі та натуральних волокон. Як пише «Главком», про це повідомило видання Popular Science.

Друк та продаж таких будинків анонсувала місцева будівельна компанія Lib Work. Фірма заявила, що навчилася створювати будинки, використовуючи бруд із землі, вапно та натуральні волокна, які надають стійкості конструкції.

Журналісти помітили, що зазвичай будинки на 3D-принтері друкують із спеціальних полімерів. У Lib Work зазначили, що будинок нової конструкції в п'ять разів міцніший за їхні попередні будівлі на основі цементу. Також виробничий процес більш екологічний та сприяє зниженню викидів вуглецю в атмосферу.

Японські інженери розповіли, що перед будівництвом будинку на місці будують 3D-принтер. Після того, як каркас будинку буде надрукований, робітники приступають до встановлення дверей, вікон та сантехніки. Новий тип будинків також використовує акумуляторну систему зберігання та сонячні панелі.

У стінах будинку встановлено датчики, які на етапі випробувань відстежують рівень вологи та теплоізоляції. Потім їх залишають контролю за структурними ушкодженнями. Продажі будинків із бруду розпочнуться у серпні – тоді ж виробник назве їхню вартість.

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Раніше у найменшому селі швейцарського кантону Граубюнден було збудовано 30-метрову вежу, зроблену за допомогою 3D-принтера. Йдеться про білу вежу Tor Alva у стилі бароко. Її головний конструктивний елемент – 32 скручені порожнисті колони, надруковані на 3D-принтері.