«Укртрансгаз» уперше застосував нову технологію для створення 3D-моделей газосховищ

Дослідження дозволяє «зазирнути» глибоко під землю та отримати чітке уявлення про геологічну структуру

Оператор газосховищ України «Укртрансгаз» уперше провів вертикальне сейсмопрофілювання у свердловині. Це новий етап у створенні 3D-моделей газосховищ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Дослідження відбулося у свердловині Більче-Волицько-Угерського підземного сховища газу у Львівській області. «Простіше кажучи, ми зазирнули глибоко під землю, щоб отримати чітке «зображення» геологічної структури, на основі якого моделюємо наші сховища. Це потрібно для кращого розуміння, як влаштовані підземні газосховища і як ними керувати безпечно та ефективно», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 17 липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України. У порівнянні з травнем 2024 року експортні надходження Росії від нафти, газу, нафтопродуктів і вугілля зменшилися на 19%, а у порівнянні з періодом початку повномасштабної війни – майже вдвічі. Доходи від морського експорту сирої нафти склали 176 млн євро на день – мінус 8% до квітня і 22% у річному вимірі. Хоча фізичні обсяги поставок зросли на 4%, середня ціна сорту Urals опустилась до $57,3 за барель, що суттєво знизило виручку.