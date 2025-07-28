Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
Науковці у Японії зможуть вирішити проблеми людства пов'язані із безпліддям та спадковими захворюваннями
фото: Courtesy of Kei Sato

 Заборонено імплантацію будь-яких ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин, до матки людини чи тварини

Японська урядова комісія з біоетики зробила історичний крок у галузі ембріональних досліджень, схваливши створення людських ембріонів зі стовбурових клітин. Про це пише «Главком» із посиланням на Japan Today.

Експерти дали зелене світло використанню індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS), які одержують із клітин шкіри людини шляхом генетичного програмування. З цих клітин вчені зможуть створювати людські сперматозоїди та яйцеклітини, а потім поєднувати їх для формування життєздатних ембріонів.

Використання iPS-клітин покликане обійти етичну дилему, пов'язану з ембріональними стовбуровими клітинами, які витягують з ембріонів на ранніх стадіях – зазвичай це побічні продукти невдалого екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Як критична вимога біобезпеки комісія встановила 14-денний період культивування для ембріонів, створених у такий спосіб, після чого всі подібні ембріони мають бути знищені.

Панель експертів також заборонила імплантацію будь-яких ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин, до матки людини чи тварини.

До сьогодні дослідники використовували стовбурові клітини лише створення клітин-попередників людських яйцеклітин і сперматозоїдів, уникаючи наступного логічного кроку через відсутність урядових рекомендацій і побоювань викликати етичні суперечки.

Відповідно, новий дозвіл японської комісії з біоетики, як очікується, значно просуне дослідження можливих вирішень проблем, пов'язаних із безпліддям та спадковими захворюваннями.

До слова, нове дослідження виявило, що псилоцибін, психоактивна сполука, яка міститься в деяких грибах, здатний подовжувати життя постарілих мишей та омолоджувати людські клітини шкіри й легень. Миші, яким давали псилоцибін, не лише жили довше, але й мали краще здоров’я у старшому віці. Оскільки у деяких країнах уже дозволили використання псилоцибіну для лікування психічних розладів, це може мати додатковий позитивний ефект на старіння.

Читайте також:

Теги: Японія наука дитина вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся
Трамп заявляє, що «балувана» Японія може не отримати торговельну угоду зі США
3 липня, 03:14
Глава США заявив, що накладає мита, аби «покласти край торговельним дефіцитам»
Трамп запроваджує 25% мита на товари з Японії та Південної Кореї
7 липня, 21:28
Японія активно розвиває технології видобутку рідкісноземельних металів
Японія першою у світі почне видобуток рідкоземельних металів на глибині понад 5 км
1 липня, 20:45
У момент події мати дитини перебувала вдома, але на кілька хвилин відволіклася
У Гостомелі малюк випав з вікна багатоповерхівки: що врятувало дитину
4 липня, 11:30
Дослідження було проведено у пониззі річок Уж і Прип’ять
Яка риба водиться у Чорнобильській зоні: науковці виявили цікавий факт
15 липня, 14:58
У дослідженні взяли участь понад 4 тис чоловіків і жінок з десятків країн
Вчені перевернули уявлення про причини ожиріння – дослідження
16 липня, 19:03
Дівчинку вилучили з небезпечного середовища
У Києві мати-ґвалтівниця та її спільник отримали вирок за сексуальне насильство над дитиною
19 липня, 14:59
Природним ареалом чебачка амурського є Японія, частина Азії та Китаю
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
11 липня, 17:44
Археологічний комплекс розташований у місті Києві за адресою: вул. Китаївська, 15
Уряд посилив охорону Китаївського археологічного комплексу
17 липня, 16:16

HiTech

Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
Глава OpenAI застеріг, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді
Глава OpenAI застеріг, що розмови з ChatGPT можуть бути використані в суді
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
Комп’ютерний зір, обробка документів та автоматизація звернень: як Metinvest Digital використовує ШІ
Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів
Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів
Starlink відновив свою роботу після масштабного збою
Starlink відновив свою роботу після масштабного збою
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект
«Це божевілля». Гендиректор OpenAI розповів про небезпеку, яку несе штучний інтелект

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
6475
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
5708
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
5365
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4395
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua