Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова

Заборонено імплантацію будь-яких ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин, до матки людини чи тварини

Японська урядова комісія з біоетики зробила історичний крок у галузі ембріональних досліджень, схваливши створення людських ембріонів зі стовбурових клітин. Про це пише «Главком» із посиланням на Japan Today.

Експерти дали зелене світло використанню індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPS), які одержують із клітин шкіри людини шляхом генетичного програмування. З цих клітин вчені зможуть створювати людські сперматозоїди та яйцеклітини, а потім поєднувати їх для формування життєздатних ембріонів.

Використання iPS-клітин покликане обійти етичну дилему, пов'язану з ембріональними стовбуровими клітинами, які витягують з ембріонів на ранніх стадіях – зазвичай це побічні продукти невдалого екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Як критична вимога біобезпеки комісія встановила 14-денний період культивування для ембріонів, створених у такий спосіб, після чого всі подібні ембріони мають бути знищені.

Панель експертів також заборонила імплантацію будь-яких ембріонів, отриманих зі стовбурових клітин, до матки людини чи тварини.

До сьогодні дослідники використовували стовбурові клітини лише створення клітин-попередників людських яйцеклітин і сперматозоїдів, уникаючи наступного логічного кроку через відсутність урядових рекомендацій і побоювань викликати етичні суперечки.

Відповідно, новий дозвіл японської комісії з біоетики, як очікується, значно просуне дослідження можливих вирішень проблем, пов'язаних із безпліддям та спадковими захворюваннями.

До слова, нове дослідження виявило, що псилоцибін, психоактивна сполука, яка міститься в деяких грибах, здатний подовжувати життя постарілих мишей та омолоджувати людські клітини шкіри й легень. Миші, яким давали псилоцибін, не лише жили довше, але й мали краще здоров’я у старшому віці. Оскільки у деяких країнах уже дозволили використання псилоцибіну для лікування психічних розладів, це може мати додатковий позитивний ефект на старіння.