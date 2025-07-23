Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп

«Ми завжди будемо мати чудові стосунки з країною Японією»

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладання величезної угоди з Японією, за його словами, найбільшої угоди в історії. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Американський лідер поділився подробицями: «Ми щойно уклали величезну угоду з Японією, можливо, найбільшу угоду в історії. Японія інвестує за моїм указом $550 млрд у Сполучені Штати, які отримають 90% прибутків. Ця угода створить сотні тисяч робочих місць – такого ще не було.

Мабуть, найважливіше, що Японія відкриє свою країну для торгівлі, включаючи автомобілі та вантажівки, рис та деякі інші сільськогосподарські продукти, а також інші товари. Японія буде сплачувати взаємні тарифи Сполученим Штатам у розмірі 15%. Ми завжди будемо мати чудові стосунки з країною Японією».

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис.

Напередодні Трамп звинуватив Японію у відмові купувати американський рис, проте це не відповідає фактам. За даними Бюро перепису населення США, у 2024 році Японія закупила американського рису на $298 млн, а у січні-квітні 2025 року – на $114 млн.

За даними Японської асоціації імпортерів автомобілів, у 2024 році Японія імпортувала 16 707 американських автомобілів.

Трамп припустив, що Японія може зіткнутися з тарифною ставкою у розмірі 30-35% або іншою сумою, яку визначать США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом.