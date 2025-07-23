Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп
Трамп оголосив про укладання угоди з Японією
фото: Reuters

«Ми завжди будемо мати чудові стосунки з країною Японією»

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладання величезної угоди з Японією, за його словами, найбільшої угоди в історії. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Американський лідер поділився подробицями: «Ми щойно уклали величезну угоду з Японією, можливо, найбільшу угоду в історії. Японія інвестує за моїм указом $550 млрд у Сполучені Штати, які отримають 90% прибутків. Ця угода створить сотні тисяч робочих місць – такого ще не було.

Мабуть, найважливіше, що Японія відкриє свою країну для торгівлі, включаючи автомобілі та вантажівки, рис та деякі інші сільськогосподарські продукти, а також інші товари. Японія буде сплачувати взаємні тарифи Сполученим Штатам у розмірі 15%. Ми завжди будемо мати чудові стосунки з країною Японією».

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис.

Напередодні Трамп звинуватив Японію у відмові купувати американський рис, проте це не відповідає фактам. За даними Бюро перепису населення США, у 2024 році Японія закупила американського рису на $298 млн, а у січні-квітні 2025 року – на $114 млн.

За даними Японської асоціації імпортерів автомобілів, у 2024 році Японія імпортувала 16 707 американських автомобілів.

Трамп припустив, що Японія може зіткнутися з тарифною ставкою у розмірі 30-35% або іншою сумою, яку визначать США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом.

Читайте також:

Теги: тарифи Японія торгівля Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін озвучив заїжджені мантри про «цілі» і «першопричини»
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
4 липня, 13:04
Журналісти повідомляли, що Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України
Зеленський і Трамп незабаром проведуть телефонну розмову – FT
3 липня, 14:00
Трамп: Мені сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на аварію поїзда за останні п’ять тижнів
Вибухи у Росії, атака на Київ, Трамп розкритикував Маска: головне за ніч
7 липня, 06:01
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х, з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
3 липня, 21:12
Газета New York Post закликала Трампа не карати Україну
Улюблена газета Трампа звернулася до нього через постачання зброї Україні
5 липня, 18:19
Трамп, Венс та Нетаньягу провели зустріч в Овальному кабінеті
Трамп та Венс знову провели зустріч з Нетаньягу
9 липня, 02:25
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп
Трамп розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст
14 липня, 22:26
Канцлер Німеччини зустрівся з президентом США у Білому домі в червні
WSJ: Після обстрілу України Трамп запропонував Мерцу пʼять систем Patriot
16 липня, 14:34
Спецпредставник Трампа пробуде в Києві тиждень
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
14 липня, 11:57

Економіка

Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп
Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп
Коли США введуть нові санкції проти Росії? Спікер Джонсон зробив заяву
Коли США введуть нові санкції проти Росії? Спікер Джонсон зробив заяву
Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters
Доходи РФ від нафти й газу в липні впадуть більш ніж на третину – Reuters
Не мають перевозити російський газ: ЄС зняв санкції з трьох танкерів
Не мають перевозити російський газ: ЄС зняв санкції з трьох танкерів
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
Суд у Гаазі зняв арешт із активів «Газпрому»
Суд у Гаазі зняв арешт із активів «Газпрому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
5721
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
4616
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
4192
Прогноз магнітних бур на 22-24 липня: якою буде сонячна активність
2987
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua