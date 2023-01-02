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Японія працює над створенням гіперзвукової ракети дальністю до 3 тис. км

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японія працює над створенням гіперзвукової ракети дальністю до 3 тис. км
фото ілюстративне

Витрати Японії на оборону у 2023 році зростуть на 20%

Міністерство оборони Японії займається розробкою кількох ракет великої дальності, які зможуть нести бойовий заряд на відстань до 3 тис. км і має намір розгорнути їх у 2030-х роках. Про це повідомляє Japan Today.

Зазначається, що уряд розраховує створити та запустити у серійне виробництво ракету з дальністю 2 тис. км до початку 2030-х років. Гіперзвукова ракета з дальністю 3 тис. км, яка зможе досягти будь-якої точки КНДР та деяких районів Китаю, має з'явитися на озброєнні країни орієнтовно до 2035 року.

Крім того, повідомляється, що витрати Японії на оборону у 2023 році зростуть на 20%. Ключовим придбанням Токіо стануть вироблені в США крилаті ракети Tomahawk та інші ракети великої дальності, які можуть вражати цілі у Китаї та КНДР.

Також відомо, що Японія підготувала найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав $320 млрд на наступні п'ять років для посилення оборони.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки».

Теги: Японія ракета Міноборони

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