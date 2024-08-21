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Рятувальники знайшли тіла мільярдера Майка Лінча та його доньки – The Telegraph

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рятувальники знайшли тіла мільярдера Майка Лінча та його доньки – The Telegraph
59-річний Майк Лінч був одним із найвідоміших британських технологічних підприємців
фото з відкритих джерел

Водолази витягли з затонулої яхти тіла Лінча та його 18-річної доньки

Біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Згодом рятувальники знайшли тіла британського мільярдера Майка Лінча та його 18-річної доньки Ханни всередині затонулої яхти. Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, посилаючись на генерального директора з цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна, було знайдено ще два тіла, які водолази витягли з затонулої яхти. «Від себе та від імені своїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття родинам загиблих і виказати їм наші співчуття в цей важкий час», – сказав він.

Це друга і третя жертви корабельної аварії, знайдені після того, як останки кухаря яхти Рекальдо Томаса знайшли незабаром після того, як судно затонуло. Водолази дісталися кают яхти і виявили тіла в одній із кабін судна між двома матрацами.

Зокрема, серед врятованих опинилась дружина Лінча. 35-річну британку і її однорічну дитину врятували пасажири вітрильника, який плив неподалік.

Водолази працюють на глибині 50 м, намагаючись знайти тіла загиблих
Водолази працюють на глибині 50 м, намагаючись знайти тіла загиблих
Фото: Igor Petyx/Reuters

Варто зазначити, що 59-річний Майк Лінч був одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну фірму Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.

У 2006 році він був нагороджений Орденом Британської імперії за заслуги у сфері підприємництва, а у 2011 році був призначений членом науково-технічної ради при тодішньому премʼєр-міністрі Девіді Кемероні. У 2008 році його обрали членом Королівської інженерної академії, а у 2014 році – членом Королівського товариства.

Лінч також фігурував у справі про шахрайство, яка стосувалася купівлі Autonomy компанією Hewlett-Packard за $11,1 мільярда, однак у червні цього року з нього зняли всі звинувачення.

Нагадаємо, біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них – британський мільярдер Майк Лінч.

Яхта затонула, ймовірно, через сильний шторм. Італійська берегова охорона повідомила, що на борту вітрильника Bayesian перебували 22 людини, зокрема, громадяни США, Канади, Шрі-Ланки, Нової Зеландії, Ірландії та Великої Британії. 15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.

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Теги: смерть на воді лайнер шторм Італія бізнес дитина

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