Скільки триватиме операція у Секторі Гази: прогноз Bloomberg

Bloomberg: армія Ізраїлю обрала «обережніший підхід» замість масованого вторгнення





Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази може тривати від шести тижнів до шести місяців. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на кількох ізраїльських чиновників.

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Армія оборони Ізраїлю обрала «обережніший підхід» замість масованого вторгнення, зазначили джерела. Метою майбутньої операції, за їхніми словами, є повна ліквідація ХАМАСу. Більше того, Ізраїль хоче покласти край ситуації, коли Сектор Гази є «джерелом антиізраїльського насильства». Наскільки реалістичними є ці плани, поки неясно, США та інші союзники наполягають, щоб Ізраїль конкретизував цілі та змоделював можливі наслідки, передає агентство.

Нагадаємо другий етап війни проти ХАМАСу розпочався із введення додаткових наземних військ у Газу. Про це на пресконференції в Тель-Авіві заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, писала напередодні The Times of Israel.

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До слова, палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю. Про це лідер та засновник угруповання Халід Машаль сказав в інтерв'ю єгипетському телеканалу «Аль-Балад».

Палестинська терористична організація ХАМАС привітала позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Нагадаємо, у неділю в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.