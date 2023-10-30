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Скільки триватиме операція у Секторі Гази: прогноз Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки триватиме операція у Секторі Гази: прогноз Bloomberg
Ситуація у Секторі Гази залишається напруженою
фото із відкритих джерел

Bloomberg: армія Ізраїлю обрала «обережніший підхід» замість масованого вторгнення

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази може тривати від шести тижнів до шести місяців. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на кількох ізраїльських чиновників.

Армія оборони Ізраїлю обрала «обережніший підхід» замість масованого вторгнення, зазначили джерела. Метою майбутньої операції, за їхніми словами, є повна ліквідація ХАМАСу. Більше того, Ізраїль хоче покласти край ситуації, коли Сектор Гази є «джерелом антиізраїльського насильства». Наскільки реалістичними є ці плани, поки неясно, США та інші союзники наполягають, щоб Ізраїль конкретизував цілі та змоделював можливі наслідки, передає агентство.

Нагадаємо другий етап війни проти ХАМАСу розпочався із введення додаткових наземних військ у Газу. Про це на пресконференції в Тель-Авіві заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, писала напередодні The Times of Israel.

До слова, палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю. Про це лідер та засновник угруповання Халід Машаль сказав в інтерв'ю єгипетському телеканалу «Аль-Балад».

Палестинська терористична організація ХАМАС привітала позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».

Нагадаємо, у неділю в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури. 

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Теги: міністр Ізраїль вантажівки Сектор Гази ХАМАС Сектор Газа населення

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