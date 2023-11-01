Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

У Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння можуть конфіскувати автомобіль

Уряд Латвії вирішив безоплатно відправити ще 20 машин вартістю приблизно 56 тис. євро

Уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Про це повідомляє LSM.

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«Сьогодні, 31 жовтня, уряд вирішив безоплатно відправити ще 20 машин загальною ринковою вартістю приблизно 56 тис. євро», – йдеться в повідомленні.

Ці машини вирушать до Полтавської міської лікарні, медичного центру в Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області.

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Зазначимо, з кінця 2022 року в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння передбачена кримінальна відповідальність; одне з покарань – конфіскація автомобіля. У лютому 2023 р. Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати Україні.

Нагадаємо, 16 лютого сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України.