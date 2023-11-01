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Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв
У Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння можуть конфіскувати автомобіль
фото з відкритих джерел

Уряд Латвії вирішив безоплатно відправити ще 20 машин вартістю приблизно 56 тис. євро

Уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Про це повідомляє LSM.

«Сьогодні, 31 жовтня, уряд вирішив безоплатно відправити ще 20 машин загальною ринковою вартістю приблизно 56 тис. євро», – йдеться в повідомленні. 

Ці машини вирушать до Полтавської міської лікарні, медичного центру в Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області.

Зазначимо, з кінця 2022 року в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння передбачена кримінальна відповідальність; одне з покарань – конфіскація автомобіля. У лютому 2023 р. Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати Україні.

Нагадаємо, 16 лютого сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України. 

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Теги: Латвія машини населення

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