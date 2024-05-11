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Євробачення-2024. Alyona Alyona та Jerry Heil звернулися до світу з потужним посланням

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Євробачення-2024. Alyona Alyona та Jerry Heil звернулися до світу з потужним посланням
Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню Teresa&Maria у фіналі Євробачення
фото: EBU

Українські співачки виступили у фіналі Євробачення

Представниці від України, Alyona Alyona та Jerry Heil, заспівали у фіналі  Євробачення-2024, який проходить у шведському місті Мальме. Артистки закликали світ до єдності заради миру в нашій країні.

Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли на сцену під другим номером і виконали пісню Teresa&Maria. Свій номер артистки присвятили незламності українців.

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Alyona Alyona та Jerry Heil виконали пісню Teresa&Maria у фіналі Євробачення
фото: EBU

Наприкінці виступу співачки просто зі сцени звернулися з потужним закликом до світу: «Об'єднуйся, світе! Мир Україні» (Unity for the world. Peace and freedom for Ukraine).

Нагадаємо, що сьогодні, 11 травня, відбувається гранд-фінал Євробачення-2024 у шведському Мальме – ми дізнаємося, хто стане переможцем цьогоріч та отримає «кришталевий мікрофон».

За даними букмекерів, наразі на першому місці за шансами на перемогу перебуває виконавець із Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim – він має 44 % шансів на перемогу. Одразу за ним іде ізраїльська співачка Еден Ґолан із композицією Hurricane її шанси на перемогу оцінюють у 19 %. А от шанси небінарного Nemo зі Швейцарії з піснею The Code, який був фаворитом букмекерів увесь час, упали до 12 %. Шанси на перемогу українського дуету Alyona Alyona та Jerry Heil станом на 10 травня оцінюють у 5 %.

Теги: Євробачення alyona alyona Jerry Heil

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