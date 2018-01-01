Європарламент хоче скасувати перехід на літній час

Проект резолюції Європарламенту щодо переходу на літній час буде проголосований на пленарній сесії 8 лютого

У Європарламенті планують закликати Єврокомісію вийти з пропозиціями щодо внесення змін до відповідної директиви, яка регламентує перехід двічі на рік на так званий літній та зимовий час. Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо переходу на літній час, яка буде проголосована на пленарній сесії 8 лютого. У проекті



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Підтверджено існування негативних наслідків для здоров'я людей від режиму переходу на літній та зимовий час упродовж року

Проект резолюції Європарламенту щодо переходу на літній час буде проголосований на пленарній сесії 8 лютого

У Європарламенті планують закликати Єврокомісію вийти з пропозиціями щодо внесення змін до відповідної директиви, яка регламентує перехід двічі на рік на так званий літній та зимовий час.

Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо переходу на літній час, яка буде проголосована на пленарній сесії 8 лютого.

У проекті документа, який був схвалений профільним комітетом із правових питань, європарламентарії прямо не вимагають від Єврокомісії скасувати перехід на літній час, натомість пропонують керівній інституції ЄС вийти з пропозиціями з цієї проблеми.

У Європарламенті аргументують таку позицію «громадянською ініціативою», яка висловлює занепокоєння відносно зміни двічі на рік часу.

Автори резолюції також посилаються на висновки дослідницької служби Європарламенту, яка підтвердила існування негативних наслідків для здоров'я людей від режиму переходу на літній та зимовий час упродовж року.

Як повідомлялося, Фінляндія має намір відмовитися від переходу на літній час, але для цього їй необхідно заручитися підтримкою Європейського союзу

Джерело: Укрінформ