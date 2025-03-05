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Європейські країни можуть ввести обов'язкове маркування для м'яса в ресторанах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейські країни можуть ввести обов'язкове маркування для м'яса в ресторанах
Для рестораторів у Європі можуть почати діяти нові правила
фото із відкритих джерел

Ресторани в ЄС будуть зобов’язані вказувати походження поданого у ресторанах м’яса

Дедалі більше країн-членів ЄС вимагають від ресторанів вказувати країну походження м'яса, яке вони надають клієнтам. Європейська комісія не виключає, що такий захід може стати обов'язковим на рівні всього ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням g4food.ro.

Однією з останніх країн, які запровадили обов'язкове маркування походження м'яса у ресторанах, стала Швеція. Європейська комісія розглядає можливість прийняття аналогічного регламенту на рівні ЄС у рамках стратегії розвитку сільського господарства.

На даний момент законодавство ЄС вимагає вказівки країни походження м'яса, призначеного для продажу, але на рівні Євросоюзу немає зобов'язання вказувати походження м'яса, яке подається у ресторанах.

Проте кілька країн ЄС вже самостійно запровадили такі заходи для забезпечення прозорості. Наприклад, у Словаччині вимога вказувати походження м'яса діє з 2019 року, а у Фінляндії було ухвалено аналогічне рішення того ж року. Хоча спочатку ресторани висловлювали занепокоєння, вважаючи, що це створить для них значне адміністративне навантаження, було знайдено компромісне рішення: якщо вказівка ​​походження в меню є важкою, інформація має бути доступна на інформаційному стенді або на запит клієнта. Подібні заходи можуть бути вжиті й у Німеччині.

В Естонії проєкт закону з цього питання було опубліковано минулого місяця. Того ж дня французький уряд випустив указ, який зобов'язує вказувати походження всіх видів м'яса, що подаються у ресторанах.

Нагадаємо, ізраїльські біотехнологи створили біореактор для штучного м'яса, який дозволяє різко знизити витрати на його отримання за рахунок збільшення щільності клітин і відмови від використання дорогих компонентів. Вартість виробленого ним м'яса можна порівняти з ціною м'яса птиці із органічних фермерських господарств у США, де кури вирощуються у екологічних умовах. 

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Теги: ресторан Європа Швеція соціум продукти

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