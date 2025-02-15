У Києві продається ресторан Миколи Тищенка

Знаменитий ресторан «Велюр» Миколи Тищенка має VIP-залу з ліфтом і шикарний ремонт

У центрі Києва приміщення, яке нині зветься Emerald, виставили на продаж за $1,5 млн. Раніше там розташовувався заклад «Велюр» Миколи Тищенка. Про це відомо з OLX.

Приміщення розміщено у царському будинку, має преміальний ремонт та загалом готове приймати гостей.

«Продаж ресторану з дорогим ремонтом на вулиці Льва Толстого (царський будинок). Фасад! Загальна площа 526 м2 + літні тераси, три входи (два фасадні, один з двору). Два зали, Vip кімнати з ліфтом, кабінет для бухгалтерії. Обладнана кухня, барна стійка, канальне кондиціювання, стереосистема, місце для діджея», – йдеться у оголошенні.

скріншот з OLX

Раніше ми писали, що у липні 2023 року, ресторан «Велюр», який належить нардепу Миколі Тищенку, призупинив роботу. Заклад не приймає замовлення, а в приміщенні ресторану нема відвідувачів. Про це передає кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, у квітні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Заклад працював під час локдауну, коли всі ресторани в країні були закриті. Журналісти назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проводять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським нардеп став усе заперечувати.