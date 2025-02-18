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Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським зробив низку заяв
фото: trthaber.com

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів спільну пресконференцію із президентом Зеленським і зробив низку заяв щодо війни в Україні і подальшої співпраці двох країн 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в очах Анкари територіальна цілісність і суверенітет України в майбутній період незаперечні, додавши, що Туреччина буде ідеальним місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю Росії. Про це пише TRT Haber.

У президентському комплексі в Анкарі відбулася спільна пресконференція президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили двосторонні відносини, питання безпеки та перспективу мирного врегулювання війни.

«Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, підтвердивши підтримку територіальної цілісності України та висловивши готовність Туреччини стати майданчиком для майбутніх мирних переговорів», – пишуть журналісти.

Ердоган висловив співчуття українському народу у зв'язку з війною, що триває, і нагадав, що Туреччина від самого початку брала активну участь у мирних ініціативах.

«Із самого початку ми діяли в рамках принципу, що війна не може мати переможців... Ми брали участь у прямих переговорах, ініціювали зернову угоду та завжди прагнули бути надійним посередником», – зазначив він.

Виступаючи на пресконференції  Ердоган також заявив, що нещодавня дипломатична ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Україною та Росією відповідає політиці Туреччини, яка проводиться з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та готова сприяти дипломатичним зусиллям: «Україна може розраховувати на нашу підтримку у питанні територіальної цілісності. Ми готові зробити все можливе для досягнення миру», – заявив Ердоган.

Він також додав, що Туреччина залишається ідеальним місцем для проведення майбутніх переговорів між Росією, Україною та США, оскільки вже зарекомендувала себе активним дипломатичним гравцем. «Сподіваюся, що переговори глави МЗС та мої зустрічі з Путіним допоможуть відкрити шлях до миру та призвести до конкретних кроків», – наголосив президент.

Крім політичних та військових аспектів, сторони обговорили економічне співробітництво, включаючи розвиток торговельних зв'язків та підтримку кримськотатарського народу.

У рамках візиту Анкара та Київ уклали угоду про співпрацю у сфері освіти, а також меморандум про взаємодію у сфері медіа та стратегічної комунікації. Документи підписали міністри та офіційні представники двох країн.

«Теми в рамках наших відносин стратегічного партнерства з Україною займали важливе місце в нашому з Зеленським порядку денному. Ми обговорили кроки, які ми можемо зробити в найближчий період для подальшого зміцнення наших торгових відносин. Незважаючи на всі труднощі, пов’язані з війною, ми хочемо зробити рішучі кроки до цілі в $10 мільярдів, яку ми поставили у нашій двосторонній торгівлі», – заявив президент Туреччини.

Ердоган також наголосив на важливості зернової ініціативи, подякувавши Україні за поставки зерна, які Туреччина переробляє на борошно та відправляє до Сирії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що відклав свій візит до Саудівської Аравії, запланований на середу, до 10 березня, додавши, що за спиною України не можуть вестись жодні переговори про те, як покласти край війні.

Зеленський заявив, що для забезпечення справедливого миру США, Україна та Європа мають брати участь у переговорах щодо гарантій безпеки для Києва.

Пізніше джерело агентства Reuters повідомило, що ввечері у вівторок Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні, вирушив до Києва.

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Теги: Туреччина суверенітет президент Україна Володимир Зеленський Анкара документи Європа війна переговори

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