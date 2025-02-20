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Допоможе схуднути і захистить від раку: дієтолог назвала корисний чай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Улун корисний для для зміцнення розуму та тіла
фото з відкритих джерел

Чай улун має щойнаменше п'ять переваг, підтверджених науковими дослідженнями

Чай улун, відомий як драконовий, має не лише багатий смак, але й приносить як мінімум п'ять переваг для здоров'я. Цей традиційний китайський напій, популярний у Непалі, В'єтнамі та на Тайвані, сприяє зниженню ваги, зміцненню серцево-судинної системи та зниженню запальних процесів. Про це інформує «Главком» з посиланням на Well+Good

«Він має ті ж переваги для здоров’я, що й чорний і зелений чай, і насправді виготовляється з того ж листя, що й зелений чай. Різниця полягає в тому, як воно обробляється», – пояснює  дієтолог Емі Шапіро. 

Улун займає проміжне положення між зеленим та чорним чаєм. Його відтінок і смак залежать від ступеня ферментації: зелений улун має більш землистий і трав'янистий присмак, тоді як темні сорти набувають смажені, горіхові і навіть карамельні ноти. Таким чином, він – не просто ароматний напій, а й потужний природний інструмент для підтримки здоров'я.

Улун може допомогти організму впоратися зі стресом

За словами Шапіро, чай улун містить L-теанін, амінокислоту, яка пов’язана зі сном і релаксацією. «Це те, що відповідає за розслаблюючий ефект чаю улун», – каже вона.

Наукові дослідження показують, що L-теанін стимулює альфа-хвилі у мозку, які пов’язані з розслабленим і  зосередженим станом. Звичайно, улун також містить кофеїн, тож ті хто вживатимуть такий чай почуватимуться зосередженими, але не сонними. 

 Чай улун – джерело поліфенолів

Шапіро також зазначає, що чай улун містить багато поліфенолів, які пов’язані зі зниженням запалення та можуть потенційно допомогти захистити організм від вільних радикалів і запобігти розвитку певних видів раку та інших захворювань.

 Може допомогти при запаленнях 

«Протизапальна дія такого виду чаю ймовірно, пов’язана з великою кількістю поліфенолів і антиоксидантів», – говорить Шапіро. «Крім того, оскільки чай улун може допомогти підтримувати загальний стан здоров’я, це, своєю чергою, може допомогти запобігти подальшому запаленню в організмі».

Улун може бути корисним для здоров’я мозку

Вчені виявили, що споживання чаю улун може допомогти запобігти когнітивним захворюванням, таким як хвороба Паркінсона та Альцгеймера. Це пов’язано з високим вмістом епігалокатехінгалату (EGCG) – рослинної сполуки, яка зменшує запалення, та L-теаніну. «Однією з причин може бути кофеїн у чаї, оскільки кофеїн підвищує активність нейромедіаторів у мозку», – додає дієтолог. «Крім того, L-теанін зменшує тривожність і підвищує пильність і увагу. До того ж антиоксиданти та поліфеноли в чаї дійсно допомагають», – каже Шапіро.

Може допомогти захистити від деяких видів раку

 «Чай улун багатий антиоксидантами, подібно до зеленого та чорного чаю, який, як було доведено, бореться та запобігає певним раковим захворюванням і захворюванням в організмі, включаючи рак порожнини рота, а також рак легенів, стравоходу, підшлункової залози, печінки та колоректальний рак», – каже Шапіро. «Однак потрібні додаткові дослідження щодо улуну, оскільки більшість досліджень присвячено саме зеленому та чорному чаю».

З погляду Шапіро, оскільки чай улун не такий популярний, як чорний чи зелений, його досліджень суттєво менше.

Як заварювати улун і отримати додаткову користь 

Подібно до чорного або зеленого чаю (він же один із найкращих чаїв для шкіри), улун можна пити гарячим або холодним: температура не впливає на його переваги для здоров’я.

Готуючи чай, дайте йому настоятися протягом п’яти хвилин, щоб отримати максимальну ефективність. Після того, ви можете покласти використані чайні пакетики на очі, щоб зменшити запалення і таким чином отримати додаткову користь.

Кофеїн, який міститься в улуні, може допомогти очистити ніжну шкіру навколо очей, звужуючи кровоносні судини та підтягуючи шкіру, а також зменшити появу темних кіл.

Нагадаємо, чай – другий за популярністю напій у світі після води. Проте 80% продажів посідає чорний чай, хоча корисні властивості зеленого вище.  Чай у поєднанні зі збалансованою дієтою може надати відмінний результат, прискорюючи схуднення та покращуючи загальне самопочуття. 

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Теги: наука соціум здоров'я рак легенів рак хвороба Паркінсона хвороба

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