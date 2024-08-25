Ізраїль зміг зробити штучну курятину за ціною органічної птиці

Висока вартість штучного м'яса пов'язана з різними дорогими компонентами, але цю проблему вдалось вирішити вченим із Ізраїлю

Ізраїльські біотехнологи створили біореактор для штучного м'яса, який дозволяє різко знизити витрати на його отримання за рахунок збільшення щільності клітин і відмови від використання дорогих компонентів. Вартість виробленого ним м'яса можна порівняти з ціною м'яса птиці із органічних фермерських господарств у США, де кури вирощуються у екологічних умовах. Про це повідомила пресслужба Єврейського університету Єрусалиму, пише EurekAlert.

«Постійна культивація м'язових клітин дозволяє виробляти штучне м'ясо з мінімальними витратами порівняно з підходами, що вже існують, що наближає нас до створення повноцінної альтернативи для традиційних птахоферм», – пояснив професор Єврейського університету Єрусалима Яків Нахміас.

Професор Нахміас та його колеги вже довгий час працюють над створенням технологій, що дозволяють культивувати клітини м'язової та сполучної тканини тварин та птахів та використовувати їх для виробництва штучного м'яса. За останні роки вчені створили кілька біореакторів, що дозволяють отримувати подібні продукти, однак у всіх випадках собівартість штучного м'яса виявлялася на порядки вище, ніж у реальних аналогів.

Як зазначають дослідники, висока вартість штучного м'яса пов'язана з різними дорогими компонентами, які потрібні для виробництва. Їх потрібно постійно додавати до культури клітин. Великі витрати на виробництво також пов'язані з низькою щільністю клітин у біореакторах, обумовленої накопиченням у поживному середовищі токсичних сполук молочної кислоти та аміаку.

Ізраїльські біотехнологи обійшли обидві ці проблеми за допомогою системи проточної фільтрації, яка дозволяє відокремлювати клітини, важливі для їхнього життя білки та інші великі молекули від токсичних продуктів життєдіяльності. Її використання дозволяє безперервно вирощувати м'язові клітини та інші компоненти м'яса, а також відмовитися від використання дорогого альбуміну та знизити концентрацію вітамінів, факторів росту та інших компонентів живильного середовища.

Досліди показали, що система дозволяє знизити вартість поживного середовища в п'ять разів і при цьому збільшити густину клітин усередині біореактора приблизно в 4,3-6,5 рази. Завдяки цьому собівартість кожного кілограма штучної курятини можна знизити до $13,7, що можна порівняти з вартістю курячого філе з органічних фермерських господарств у США, підсумували дослідники.

Зазначимо, що вчені вже багато років працюють над створенням технологій, що дозволяють отримувати штучну яловичину та інші форми м'яса із культур стовбурових клітин м'язів та інших тканин тіла. За останні роки біотехнологи навчилися відтворювати багато смакових характеристик м'яса, проте при цьому його синтетичні аналоги мають один великий недолік – надвисоку собівартість. Вирішення цієї проблеми дозволить створити «зелену» альтернативу для фермерського тваринництва.