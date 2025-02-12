Що чекає на Україну у наступні шість місяців?

Білий дім хоче швидкого перемирʼя, але що далі?

Радник президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Майкл Волц заявляє, що Європа без США повинна опікуватись безпекою України.

Трамп каже, що США можуть надати фінансову підтримку Україні в обмін на українські корисні копалини. Американський президент розмовляв із Путіним. Володимир Зеленський матиме зустріч із віцепрезидентом США Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції.

Заяви президента США Трампа і його радника з питань нацбезпеки Майкла Волца свідчать про бажання швидкого оголошення тимчасового перемирʼя і відсутність реального плану завершення війни. Саме тому відставний генерал Келлог спростував інформацію про презентацію такого плану.

Ідею про співпрацю США у сфері рідкісноземельних металів та корисних копалин слід сприймати як свідчення бізнес-підходу нової американської адміністрації до вирішення геополітичних проблем.

Така заява спрямована як на електорат Республіканської партії, якому кажуть, що допомога Україні буде в обмін на її ресурси, так і на ймовірну економічну співпрацю у довгостроковій перспективі.

Кремль умисно не підтверджує контактів із Трампом з метою применшення як цінностей таких контактів, так і сили нової американської адміністрації. Теза Кремля «ми не боїмося Трампа» стала новим медійним сигналом у Росії.

У Мюнхені не слід очікувати жодних проривних ідей. Не буде плану завершення війни, сформованого США, ЄС і Україною. Як не буде і затвердженого формату переговорів (до яких кремль готовий тільки у вигляді прийняття умов капітуляції України).

Без США неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України. Це знають і США, і ЄС, і Москва.

Візит Келлога до України може мати ефект у разі оголошення про підготовку нового пакета допомоги, як і рішення у «Рамштайні», де США поступились головуванням на користь Великої Британії. Саме це стане свідченням бажання підтримувати Україну. Та сподівання на таке рішення, на жаль, є примарними.

Ми оцінюємо ймовірність продовження бойових дій у наступні шість місяців на рівні дев'ять із десяти (без змін) і ймовірність невигідних умов перемовин для України вісім з десяти.