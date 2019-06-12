Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами



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Власники апаратів з червня 2020 року повинні реєструвати їх в країні ЄС, де вони живуть або працюють на основному місці роботи

Нові правила замінять наявні нормативні приписи в окремих країнах-членах ЄС

Євросоюз став першим регіоном у світі, який затвердив повний перелік правил користування безпілотними літальними апаратами.

Про це повідомляє DW.

«Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що забезпечують безпечну, захищену та стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування. Загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі», -наголосив виконавчий директор Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) Патрік Кі.

В агентстві зазначили, що нові правила з одного боку захищають права громадян ЄС, а з іншого - забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання.

Перелік правил містить технічні та експлуатаційні вимоги до безпілотників. Так, власники апаратів з червня 2020 року повинні реєструвати їх в країні ЄС, де вони живуть або працюють на основному місці роботи.

Реєстрація дозволить відстежити безпілотник в разі необхідності. Це має попередити такі випадки, які сталися в 2018 році в аеропортах Ґатвік і Хітроу в Лондоні, коли дрони залетіли на їхню територію і спричинили скасування рейсів і закриття аеропортів.

Правила, ухвалені EASA, замінять наявні нормативні приписи в окремих країнах-членах ЄС. Офіційно вони набудуть чинності протягом наступних 20 днів. Однак на практиці їх почнуть застосовувати лише через рік, щоб дати країнам ЄС час для їх імплементації.

До слова, на початку січня аеропорти Лондона отримали військове обладнання для боротьби із дронами.

У Британії польоти дронів заборонені в радіусі кілометра від кордону аеропортів та аеродромів.