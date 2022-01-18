Швеція змінила правила в’їзду для туристів

Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти Covid-19, сформовані у мобільному додатку «Дія»

Країна повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня

У Швеції із 21 січня скасують вимогу, за якою туристи мають надати негативний результат тесту на коронавірусу незалежно від статусу вакцинації.

«Більше не вважається, що мандрівники становлять особливий ризик у контексті поширення «Омікрона» у Швеції. Тому особлива вимога щодо негативного тесту на Covid-19, виконаного не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційною мірою, відповідно до запиту Шведського агентства охорони здоров’я», – йдеться в заяві уряду Швеції, про що повідомляє The Local.

Ця норма діяла з 28 грудня. Згідно з правилами всі іноземці, щоб потрапити до країни, повинні були показати негативний результат тесту. Її запровадили через активне поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» Європою. Наразі це основний штам у Швеції, а кількість нових випадків захворювання у країни почала зростати.

Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти Covid-19, сформовані у мобільному додатку «Дія» (з QR-кодом) або його паперовий аналог (з QR-кодом).

Нагадаємо, минулого тижня прем’єрка Швеції захворіла на Covid-19.

А перед цим, 12 січня, Швеція посилила карантинні обмеження на тлі нової хвилі Covid-19. Зараз у Швеції буде заборонена робота барів та ресторанів після 23:00. Долучатися до публічних заходів за участі більш як 20 людей дозволятиметься у складі груп до 8 учасників; при цьому відстань між відвідувачами має становити щонайменше один метр.

Для участі у публічних заходах за участі понад 50 людей додатково знадобиться документ про вакцинацію від Covid-19.

Саме тоді Андерссон закликала шведів повернутися до дистанційного формату роботи.

Читайте також:



