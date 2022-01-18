Абу-Дабі заборонив в’їзд без бустерної дози Covid-вакцини

Люди, які не отримали ревакцинацію принаймні через шість місяців після другої дози, більше не вважаються повністю вакцинованими

До столиці Об’єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі – через поширення штаму «Омікрон» впускатимуть тільки тих людей, які отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Про це з посиланням на інформацію, розміщену в державному додатку про здоров’я, повідомляють Arab News.

Як зазначається в додатку, люди повинні надати «зелений паспорт», що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.

Водночас наголошується, що люди, які не отримали ревакцинацію принаймні через шість місяців після другої дози, більше не вважаються повністю вакцинованими.

Окрім цього, для в’їзду в Абу-Дабі потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений протягом останніх двох тижнів.

Влада Абу-Дабі також вимагає, щоб мешканці показували свій «зелений паспорт» перед входом у громадські місця або урядові будівлі.

Із 30 грудня 2021 року для в’їзду до Абу-Дабі з Дубаю необхідно демонструвати Green Pass або негативний результат ПЦР-тесту.

Для прильоту до Абу-Дабі, а також з метою підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації необхідна попередня реєстрація до вильоту на сайті.

На цьому ж сайті розміщено перелік вакцин, які визнаються в ОАЕ:

Sinopharm vaccine

Pfizer-BioNTech vaccine

Sputnik vaccine

3 Oxford-Astrazeneca vaccine

Johnson & Johnson vaccine

Moderna vaccine

Jamalika (Sputnik V) vaccine

Також для Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою та обов’язково роздрукований сертифікат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR)- swab test), який підтверджує негативні результати тесту на Covid-19. Вказаний сертифікат повинен бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття в Абу-Даби та має бути наданий лише акредитованими в Україні медичними закладами.

Після прибуття, в аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.

Крім того, існує вимога щодо наявності страхового поліса міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням Covid-19 та перебуванням в умовах ізоляції за кордоном.

З 20 серпня 2021 року в Абу-Дабі доступ до багатьох публічних місць відкритий лише для вакцинованих осіб. Правило поширюється на моли, магазини, кав’ярні, ресторани, спортзали, музеї, культурні центри, тематичні парки, школи, садочки, університети та інститути. Факт вакцинації перевіряється в еміратському мобільному застосунку Alhosn.

Додаткова інформація щодо наявних в Абу-Дабі ковідних обмежень міститься на сайті.

Зазначимо, ОАЕ є країною з одним із найвищих показників вакцинації населення у світі. За даними органів охорони здоровʼя, у країні повністю вакциновано понад 90% населення.

Нагадаємо також, що Швеція змінила правила в’їзду для туристів.

Тим часом Київський університет заохочує вакцинуватися, публікуючи списки померлих від Covid-19.

Також нагадаємо, що смертність в Україні стрімко зростає останні два роки. Держстат оновив дані.

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