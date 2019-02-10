Їхав на концерт: британський репер Cadet розбився в ДТП



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Співаку було 28 років

Репер помер на місці події після зіткнення його таксі і фургона

В автокатастрофі дорогою на концерт в Кільському університеті в Стаффордширі загинув 28-річний британський репер Cadet.

Про це повідомляє CNN.

«Репер помер на місці події після зіткнення його таксі і фургона в селі Бетлі», - йдеться в повідомленні.

Відповідну інформацію підтвердила також сім'я репера, чиє справжнє ім'я Блейн Кемерон Джонсон. Поліція розслідує обставини ДТП.

Союз студентів Кільського університету заявив, що «глибоко засмучений, дізнавшись про трагічну смерть Cadet», висловивши співчуття його близьким.

Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.