  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Їхав на концерт: британський репер Cadet розбився в ДТП

    • Розсилка
    <p>Співаку було 28 років</p> - Їхав на концерт: британський репер Cadet розбився в ДТП

    Співаку було 28 років

    Репер помер на місці події після зіткнення його таксі і фургона

    В автокатастрофі дорогою на концерт в Кільському університеті в Стаффордширі загинув 28-річний британський репер Cadet.

    Про це повідомляє CNN.

    «Репер помер на місці події після зіткнення його таксі і фургона в селі Бетлі», - йдеться в повідомленні.

    Відповідну інформацію підтвердила також сім'я репера, чиє справжнє ім'я Блейн Кемерон Джонсон. Поліція розслідує обставини ДТП.

    Союз студентів Кільського університету заявив, що «глибоко засмучений, дізнавшись про трагічну смерть Cadet», висловивши співчуття його близьким.

    Нагадаємо, у Москві 6 лютого відбулося прощання з репером Децлом (Кирилом Тлумацьким), який помер на 36-му році життя після концерту в Іжевську.

    Читайте також
    таксі ДТП музика смерть Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ