«Її не відрізнити від Чунга-Чанги»: Соловйов агресивно висловився про прессекретарку Білого дому

Карін Жан-П’єр заявила, що Путін відзначив 9 травня атаками ракет на мирні українські міста, і спровокувала гнів пропагандиста

Провідний російський пропагандист та інформаційний злочинець, який брав участь у розв'язанні війни з Україною, Володимир Соловйов зробив агресивний расистський випад у бік прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Соловйов назвав Карін Жан-П’єр «жінкою, яку не можна відрізнити від Чунга-Чанги». Він зацитував її заяву від 9 травня з традиційного брифінгу в Білому домі про те, що «цього тижня відзначається закінчення Другої світової війни в Європі та перемога США та їх союзників над фашизмом та агресією на континенті». Після своїх расистських фраз Соловйов вдався до «російської логіки» та зробив висновок: «Після цього про що з цими нацистськими сволотами можна говорити?».

Усе через слова Карін Жан-П’єр про те, що Путін відзначив 9 травня атаками ракет на мирні українські міста, і що напад Росії на Україну є новою агресією в Європі, тому США будуть протистояти цій агресії, допомагаючи українцям захищати їх незалежність і демократію. Глузливі коментарі, з натяком на колір шкіри Карін Жан-П’єр є досить розповсюдженим трендом серед російських пропагандистів. Це ще раз публічно підтверджує низький моральний рівень сучасної Росії.

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Карін Жан-П’єр фото з відкритих джерел

«Цей випадок є черговим доказом наявності в Росії расизму на державному та суспільному рівні, – зауважив керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей. – Усім, хто проживав в країнах колишнього СРСР добре відомо про побутовий расизм в Росії, де люди з іншою зовнішністю сприймаються упереджено та дуже часто агресивно. Так само довгі роки, століттями, в Російській імперії і в СРСР, спадкоємцями яких є путінська Росія, існував інституалізований державний антисемітизм, коли євреї не могли, приміром, здобувати певні професії та вільно робити кар’єру.

Російська «дружба народів» є вигадкою та брехнею для прикриття спроб створити нову імперію з центром у Москві. Це мають розуміти в інших частинах світу, коли чують кремлівські заяви про дружбу та новий «багатополярний світ», який будує Кремль. Адже є геополітична гра, а є реальність – імперське російське суспільство, з хворобою ксенофобії. І запустити процес переосмислення своєї ментальності росіяни зможуть після поразки їх імперіалістичної війни проти України».

Раніше у Соловйова сталася істерика через повернення в Москву Пугачової.

Також російські пропагандисти влаштували істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю в ніч на 3 травня.