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ЮНЕСКО внесла французький багет до списку нематеріальної спадщини людства

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЮНЕСКО внесла французький багет до списку нематеріальної спадщини людства
Президент Франції Еммануель Макрон описав багет як «250 грамів магії та досконалості»
Фото з відкриих джерел

Іншими претендентами на почесне звання були паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра

Багет – це визнана емблема повсякденного життя французів, кожного дня його купують близько дванадцяти мільйонів французьких споживачів, а з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів, пише французька Le Monde.

«ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства. Організація, яка найбільше шанує традиції, які слід зберігати ретельніше, ніж самі продукти, відзначила майстерність і культуру, що оточує цей важливий елемент французьких столів», – йдеться у повідомленні.

Багет як нематеріальну спадщину людства у Франції обрали серед інших претендентів, яким були паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра.

Видання зауважує, що у світі багет – визнана емблема повсякденного життя французів, адже щодня його купують близько дванадцяти мільйонів французьких споживачів, а з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів. А також додає, що президент Франції Еммануель Макрон описав багет як «250 грамів магії та досконалості».

«Це визнання особливо важливе з огляду на загрози цьому традиційному виробництву, адже індустріалізація посприяла зменшенню кількості пекарень, особливо у сільських громадах. У 1970 році працювало близько 55 000 дрібних виробників багетів (одна пекарня на 790 жителів) порівняно з 35 000 сьогодні (одна на 2 000 жителів), тобто упродовж півстоліття у середньому зникало чотириста пекарень на рік», – йдеться у публікації.

Видання також зазначило, що, постійно розвиваючись, виробництво «традиційного» багета суворо регулюється указом 1993 року, який захищає ремісників-пекарів і в той же час накладає на них дуже суворі вимоги – такі, як заборона добавок.

Також багет є предметом національних змагань, під час яких «учасників» розрізають уздовж, щоб журі мало змогу оцінити структуру та колір м’якушки, яка має бути ідеально вершковою.

У той же час, констатує Le Monde, у Франції останнім часом споживання багета зменшується, особливо серед заможних городян, яке віддають перевагу хлібу на заквасці, вважаючи його більш корисним з поживної точки зору.

Нагадаємо, Федерація пекарів Франції номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у березні 2018 року.

Тим часом росіяни хочуть додати в спадщину ЮНЕСКО пельмені та млинці. 

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Теги: Франція ЮНЕСКО культурна спадщина

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