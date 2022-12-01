ЮНЕСКО внесла французький багет до списку нематеріальної спадщини людства

Іншими претендентами на почесне звання були паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра

Багет – це визнана емблема повсякденного життя французів, кожного дня його купують близько дванадцяти мільйонів французьких споживачів, а з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів, пише французька Le Monde.

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«ЮНЕСКО включило багет до списку нематеріальної спадщини людства. Організація, яка найбільше шанує традиції, які слід зберігати ретельніше, ніж самі продукти, відзначила майстерність і культуру, що оточує цей важливий елемент французьких столів», – йдеться у повідомленні.

Багет як нематеріальну спадщину людства у Франції обрали серед інших претендентів, яким були паризькі дахи з цинку та фестиваль вина Юра.

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Видання зауважує, що у світі багет – визнана емблема повсякденного життя французів, адже щодня його купують близько дванадцяти мільйонів французьких споживачів, а з пекарень щороку виходить понад шість мільярдів багетів. А також додає, що президент Франції Еммануель Макрон описав багет як «250 грамів магії та досконалості».

«Це визнання особливо важливе з огляду на загрози цьому традиційному виробництву, адже індустріалізація посприяла зменшенню кількості пекарень, особливо у сільських громадах. У 1970 році працювало близько 55 000 дрібних виробників багетів (одна пекарня на 790 жителів) порівняно з 35 000 сьогодні (одна на 2 000 жителів), тобто упродовж півстоліття у середньому зникало чотириста пекарень на рік», – йдеться у публікації.

Видання також зазначило, що, постійно розвиваючись, виробництво «традиційного» багета суворо регулюється указом 1993 року, який захищає ремісників-пекарів і в той же час накладає на них дуже суворі вимоги – такі, як заборона добавок.

Також багет є предметом національних змагань, під час яких «учасників» розрізають уздовж, щоб журі мало змогу оцінити структуру та колір м’якушки, яка має бути ідеально вершковою.

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У той же час, констатує Le Monde, у Франції останнім часом споживання багета зменшується, особливо серед заможних городян, яке віддають перевагу хлібу на заквасці, вважаючи його більш корисним з поживної точки зору.

Нагадаємо, Федерація пекарів Франції номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у березні 2018 року.

Тим часом росіяни хочуть додати в спадщину ЮНЕСКО пельмені та млинці.