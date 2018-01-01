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    Кадиров вирішив придбати «частку біткоїна»

    Кадиров зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука сумнівна»
    Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив інвестувати в біткоїни. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram. «Мені цікаві й інноваційні платіжні мережі. Я вирішив придбати частку біткоїна, щоб стежити за розвитком криптовалюти», - написав Кадиров.  Він зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука
    • Вчора, 23:11
    • Розсилка
    Рамзан Кадиров
    Рамзан Кадиров

    Кадиров зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука сумнівна»

    Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив інвестувати в біткоїни. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

    «Мені цікаві й інноваційні платіжні мережі. Я вирішив придбати частку біткоїна, щоб стежити за розвитком криптовалюти», - написав Кадиров.

     Він зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука сумнівна» і на цьому можна втратити всі гроші.

    «Страховки ніякої немає. Тим більше розвинене шахрайство в цьому сегменті. Але все-таки я дотримуюся думки, що ця галузь повинна чітко регулюватися законодавством, але не заборонятися», - додав Кадиров.

    Нагадаємо, кілька співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики затримані в п'ятницю, 9 лютого, за майнінг (генерування коду) криптовалют з використанням потужних службових комп'ютерів.

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