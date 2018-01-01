Кадиров вирішив придбати «частку біткоїна»
- Вчора, 23:11
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Кадиров зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука сумнівна»
Глава Чечні Рамзан Кадиров вирішив інвестувати в біткоїни. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.
«Мені цікаві й інноваційні платіжні мережі. Я вирішив придбати частку біткоїна, щоб стежити за розвитком криптовалюти», - написав Кадиров.
Він зазначив, що вкладати гроші в біткоїни – «штука сумнівна» і на цьому можна втратити всі гроші.
«Страховки ніякої немає. Тим більше розвинене шахрайство в цьому сегменті. Але все-таки я дотримуюся думки, що ця галузь повинна чітко регулюватися законодавством, але не заборонятися», - додав Кадиров.
Нагадаємо, кілька співробітників Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики затримані в п'ятницю, 9 лютого, за майнінг (генерування коду) криптовалют з використанням потужних службових комп'ютерів.
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