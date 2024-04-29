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Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором школи спецназу в Чечні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором школи спецназу в Чечні
фото instagram.com/adam_benoevsky_k13

 Кадиров залучив до влади ледь не всіх родичів

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу (РУС) імені Володимира Путіна у Гудермесі. Про це він написав ввечері 28 квітня у своєму телеграмі.

«На прохання дорогого брата, керівника Російського університету спецназу Байбетара Вайханова, я ухвалив рішення призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов’язками», – заявив Кадиров.

Адаму Кадирову почали вручати нагороди та довіряти високі посади після того, як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого у спаленні Корану Нікіту Журавеля, якого пізніше засудили до 3,5 років в’язниці.

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Крім того, Адам Кадиров став Героєм Чечні, начальником відділу забезпечення безпеки свого батька та куратором батальйону імені шейха Мансура.

Напередодні дочка Кадирова, 24-річна Хадіжат, була призначена першою заступницею керівника адміністрації глави та уряду Чечні, а у минулому році 20-річну дочку Кадирова Хутмат призначили  на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки.  28-річний Адам Алханов, чоловік дочки Кадирова Хадіжат, обіймає посаду віцепрем’єра Чечні.

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Зауважимо, улюбленець Путіна Кадиров залучив до влади ледь не всіх родичів. Так, окрім доньки Хутмат та зятя, 24-річна дочка Кадирова Айшат обіймає посаду міністра культури Чечні, 23-річна Хадіжат, дружина глави уряду Алханова, керує департаментом дошкільної освіти мерії Грозного, а 17-річний син Ахмат очолює чеченське відділення «Російського руху дітей та молоді».

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.

До слова, згідно з інформацією ЗМІ, стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання і тепер Москві необхідно оперативно вирішувати, як зберегти стабільність після смерті чеченського диктатора.

Теги: Рамзан Кадиров время дочка

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