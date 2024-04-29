Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором школи спецназу в Чечні

Кадиров залучив до влади ледь не всіх родичів

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу (РУС) імені Володимира Путіна у Гудермесі. Про це він написав ввечері 28 квітня у своєму телеграмі.

«На прохання дорогого брата, керівника Російського університету спецназу Байбетара Вайханова, я ухвалив рішення призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов’язками», – заявив Кадиров.

Адаму Кадирову почали вручати нагороди та довіряти високі посади після того, як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого у спаленні Корану Нікіту Журавеля, якого пізніше засудили до 3,5 років в’язниці.

Крім того, Адам Кадиров став Героєм Чечні, начальником відділу забезпечення безпеки свого батька та куратором батальйону імені шейха Мансура.

Напередодні дочка Кадирова, 24-річна Хадіжат, була призначена першою заступницею керівника адміністрації глави та уряду Чечні, а у минулому році 20-річну дочку Кадирова Хутмат призначили на посаду куратора у сфері охорони здоров'я республіки. 28-річний Адам Алханов, чоловік дочки Кадирова Хадіжат, обіймає посаду віцепрем’єра Чечні.

Зауважимо, улюбленець Путіна Кадиров залучив до влади ледь не всіх родичів. Так, окрім доньки Хутмат та зятя, 24-річна дочка Кадирова Айшат обіймає посаду міністра культури Чечні, 23-річна Хадіжат, дружина глави уряду Алханова, керує департаментом дошкільної освіти мерії Грозного, а 17-річний син Ахмат очолює чеченське відділення «Російського руху дітей та молоді».

Крім того, що глава Чечні влаштував своїх дітей на високооплачувану роботу в різних відомствах, він нагороджує самого себе. Нещодавно Кадиров сам собі присвоїв звання героя Чеченської Республіки. Цю нагороду він сам же і заснував. Кадиров отримав титул «батька народу», внісши відповідні зміни до конституції республіки.

До слова, згідно з інформацією ЗМІ, стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання і тепер Москві необхідно оперативно вирішувати, як зберегти стабільність після смерті чеченського диктатора.